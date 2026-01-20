נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם ברשת החברתית שלו Truth Social תמונות המרמזות על כוונתו לכבוש את גרינלנד וקנדה וחשף מסרונים אישיים שקיבל מנשיא צרפת וממזכ"ל נאט"ו.

בהודעה כתב הנשיא הצרפתי: "מהנשיא מקרון לנשיא טראמפ: ידידי, אנחנו מתואמים לחלוטין בנושא סוריה, אנחנו יכולים לעשות דברים גדולים בנושא איראן, אני לא מבין מה אתה עושה בנוגע לגרינלנד. בוא ננסה לבנות דברים גדולים: 1) אני יכול לארגן פגישת G7 אחרי דאבוס בפריז ביום חמישי אחר הצהריים. אני יכול להזמין את האוקראינים, הדנים, הסורים והרוסים בשולי הוועידה. 2) בוא נאכל ארוחת ערב יחד בפריז ביום חמישי לפני שאתה חוזר לארה"ב. עמנואל".

בהמשך פרסם טראמפ פוסט שבו תקף את בריטניה וקבע כי הסכמתה לוותר על הריבונות שלה באי דייגו גרסייה שבאיי צ'אגוס ולמסור אותו לידי מאוריציוס היא "מעשה של חולשת מוחלטת", וטען כי זו "עוד סיבה אחת ברשימה ארוכה מאוד של סיבות של ביטחון לאומי לכך שצריך לקנות את גרינלנד".

שעה קלה אחרי הפוסט של טראמפ מסר דובר ממשלת בריטניה את תגובתה של לונדון: "לעולם לא נתפשר על הביטחון הלאומי שלנו", אמר. "פעלנו מכיוון שהבסיס בדייגו גרסייה היה תחת איום לאחר שהחלטות בתי המשפט ערערו את מעמדנו והיו מונעות מאתנו לפעול כנדרש בעתיד". הדובר טען כי ההסכם שהושג "מבטיח את פעילות הבסיס המשותף לארה"ב ולבריטניה בדייגו גרסייה למשך דורות, עם מנגנונים איתנים לשמירה על שלמות יכולותיו הייחודיות ועל הרחקת יריבינו".

הפורום הכלכלי העולמי נפתח בדאבוס, בהשתתפות 3,000 אנשים, ביניהם 65 ראשי מדינה ו-850 מנכ"לים של חברות. גם נשיא המדינה יצחק הרצוג משתתף בכנס.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, יגיע לשוויץ ביום רביעי ביחד עם משלחת אמריקאית שהוגדרה כגדולה ביותר אי פעם. אל טראמפ יתלוו מזכיר המדינה מרקו רוביו, שר האוצר סקוט בסנט, שר המסחר הווארד לוטניק והשליח המיוחד סטיב וויטקוף.