על תחושת האכזבה הקשה באיראן מהחלטתו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, להקפיא את הסיוע למפגינים באיראן ולעצור את מהלכי הלחימה נגד איראן, שוחחנו עם ד"ר תמר עילם גינדין, מומחית לאיראן ממרכז עזרי באוניברסיטת חיפה.

כבר בפתח דבריה תוהה ד"ר עילם גינדין במה יועיל טראמפ במידה ויחליט לתקוף בכל זאת. עבור 12 עד 30 אלף מתושבי איראן שנהרגו בידי שליחי המשטר ועבור בני משפחותיהם שאפילו לא יודעים היכן יקיריהן קבורים, עבורם זה כבר מאוחר מדי ולא יעזור.

על מנת לחדד את דבריה מסדרת ד"ר עילם גינדין את האירועים על ציר הזמן ומוכיחה עד כמה הנכונות של אזרחי איראן לצאת להפגנות ולשלם מחירים כבדים קשורה להצהרותיו של טראמפ: "המחאות התחילו ב-28 בדצמבר, ביום שישי של אותו שבוע טראמפ אמר שהוא לא יחזור על הטעות ההיסטורית של אובמה כשהמפגינים בנו על התמיכה שלו והיא לא הגיעה ונהרגו מאתיים איש. הוא אמר שהוא לא יחזור על הטעות הזו והוא תומך במפגינים ושאם המשטר יתחיל להרוג הוא ייכנס. בשבת בבוקר הוא חטף את מדורו והראה שהוא יכול. עם הרוח הגבית הזו העם האיראני יצא לרחובות".

ממשיכה ד"ר עילם גינדין ומציינת כי בשבועות הראשונים אכן היו הפגנות במוקדים שונים ברחבי איראן, אולם בהפגנות אלה היו עשרות עד מאות מפגינים ולא מעבר לכך, אך ביום חמישי ה-8 בינואר "עם הרוח הגבית של טראמפ וכהיענות לקריאתו של יורש העצר רזא פהלאווי, יצאו לרחובות מיליון ואולי מיליונים. זה היה הרבה יותר גדול ועשו דברים שלא נעשו בגלי ההפגנות הקודמים. בהפגנות הקודמות שרפו תחנות של הבסיג' ותחנות משטרה, ובמחאות האלה רק בטהרן נשרפו 25 מסגדים כשבכל המדינה יש 350 מסגדים, שרפו 60 סניפי בנק וחמישים כבאיות רק בטהרן".

"רוב ההרוגים, מעל עשרת אלפים, נהרגו בלילה הזה שבין ה-5 ל-6 בינואר, ולא על פני כל המחאה, וטראמפ לא עשה כלום והאינטרנט סגור", היא אומרת וקובעת כי ספק אם הפצצה אמריקאית, במידה ותהיה בכלל ובמידה ותצליח, זה מה שיעזור, מאחר ומדובר אולי בפגיעה באנשים מסוימים במשטר, מה שיוביל לצמיחתם של אחרים במקומם, בעוד מה שנצרך הוא עקירה של הכול מהשורש, "מה שדורש יותר תחכום ולא רק הפצצה".

להערכתה של עילם גינדין טראמפ הבטיח את הבטחותיו לפני שחשב על ההשלכות הצפויות של הדברים ולו היה מזיז מיד נושאת מטוסים לעבר האזור היה סיכוי שההתייחסות לדבריו היתה רצינית יותר.

"ידענו שמנפילת אסד ועד המחאות האלה המשטר במוד של הישרדות כי אין להם את חיזבאללה שישלח כמה אלפי חיילים לדיכוי הפגנות ולכן הם חשבו שאם העם ייצא להפגנות תהיה בעיה לדכא זאת, הפעם הם הביאו את כוחות חאשד אשאהדי מעיראק והם מפזרים הפגנות עם נשק של שדה קרב, כולל מטולי רימונים".

עוד מספרת ד"ר עילם גינדין על האינטרנט שמתחיל להיפתח מעט, אך מיד עם פתיחת האפשרות לחפש בגוגל עלו מסריו של יורש העצר הגולה. לפי שעה מרבית האתרים חסומים. "יש 90 מיליון איראנים ובכל עיר קרו דברים אחרים, כך שמה שיוצא שונה ממקום למקום. אנשי צוות רפואי מדווחים על מעצר מפגינים פצועים על ידי כוחות ביטחון, שגם הגיעו לבצע וידוא הריגה מה שלא היה קודם. מצד שני יש מי שאומר שההרג הזה לא הפחיד אותם אלא עשה אותם כועסים ונחושים יותר".

עילם גינדין מזכירה כי כאשר טראמפ אמר שהוא הציל 800 אנשים שלא הוצאו להורג "זו בדיחה, כי כל צמרת הרשות השופטת אמרו שלא רק שהם לא מבטלים הוצאות להורג, אלא שהם שולחים את העצורים להפגנות עם פסק דין מוכן כדי שזה לא ייקח שנתיים, כבר נקבעו סעיפי האישום ומתכוונים לעשות את זה מהר יותר. כאשר טראמפ מדבר על פתרון דיפלומטי זה נותן לגיטימציה, והמשמעות היא שבמקום שיירו בהם ברחובות יתלו אותם בבתי הכלא עם קריאת השחר של המואזין. זה לא מציל אף אחד".