ראש עיריית תל אביב, רון חולדאי, סיכם את נתוני האכיפה של העירייה לשנת 2025 בנוגע לשימוש בכלים דו-גלגליים חשמליים.

לדבריו, מדובר בשנה חסרת תקדים באכיפה: למעלה מ-55,000 דוחות נרשמו ורכבי הפיקוח החרימו קרוב ל-2,500 כלים של רוכבים שהפרו את החוק.

חולדאי ציין כי בנוסף לתגבור משמעותי של מערך הפיקוח העירוני, נעשה שימוש נרחב במצלמות שמותקנות בעורקי תנועה מרכזיים בעיר.

"הייתי מוותר בשמחה על כל שקל שמגיע מהקנסות הללו", אמר חולדאי, "כל עוד תהיה כאן תרבות רכיבה מצוינת, ששומרת על החוק ועל בטיחות הולכי הרגל".

עוד הוסיף כי העירייה תמשיך להשקיע בשיפור התשתיות לרוכבים, תוך קריאה ברורה לציבור: "סעו בזהירות, על פי החוק, חבשו קסדה, התקינו לוחיות זיהוי ואל תסכנו את ההולכים במדרכות".