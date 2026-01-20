המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) אישרה היום (שלישי) מהלך משמעותי לחיזוק מערך הרפואה וההשכלה הגבוהה בעיר אילת.

במסגרת ההחלטה, אושרה תוכנית פרה קלינית לרפואה שתוקם בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ועם אוניברסיטת דברצן ההונגרית. התוכנית תהיה חלק מהליך לימודים שנמשך שלוש שנים, והיא תספק חינוך רפואי ברמה הגבוהה ביותר תוך שמירה על סטנדרטים אקדמיים מקפידים.

המהלך נועד לחזק את העיר אילת כמרכז אקדמי ורפואי, ובפרט לאפשר לצעירים מהעיר והאזור הזדמנות ללימודי רפואה מבלי להרחיק עד לחו"ל. מדובר בצעד חשוב בשיפור מערכת הבריאות המקומית, תוך צמצום מספר הסטודנטים הישראלים הנאלצים ללמוד רפואה בחו"ל. בנוסף, המהלך יסייע בהגברת המענה למחסור ברופאים במדינת ישראל.

ראש עיריית אילת, אלי לנקרי, שיבח את ההחלטה והוסיף כי מדובר בנקודת תפנית בהתמודדות עם אתגרי שירותי הרפואה בעיר. "ההחלטה התקדימית היא נקודת תפנית בהתמודדות שלנו עם אתגרי שירותי הרפואה באילת. היא תחזק את העיר כעוגן אקדמי ורפואי, תפתח אופק לצעירים שלנו וליהודי התפוצות, ותניח תשתית אמיתית לשיפור ארוך טווח בשירותי הרפואה בעיר", אמר.