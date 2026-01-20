כשהקפלניסטים בחיפה אביעד ויסולי

על הפער הקיצוני בין יחסה של המשטרה להפגנות החרדים להפגנות קפלניסטיות, במקרה זה בחיפה, מספרת בראיון לערוץ 7 אתי צברי, תושבת שכונת אחוזה שבחיפה, מי שיזמה וארגנה מחאה נגד הפגנה קפלניסטית שהתקיימה ללא אישור המשטרה במרכז חורב על הכביש תוך חסימת ההתנועה.

"כבר מעל שלוש וחצי שנים שציר מאוד מרכזי בשכונת אחוזה נסגר בכל מוצאי שבת", היא מספרת על רקע האירועים בחיפה. "זה מתחיל בשש בערב, בקיץ זה עדיין שבת. הם מתחילים לצעוד מהאודיטוריום על הציר המרכזי, חוסמים אותו ומגיעים למרכז חורב, המקום שמנקז תנועה מהרבה מקומות. כל הצירים מכיוונים שונים נחסמים למשך שלוש שעות, מה שבאחרונה התקצר לשעה וחצי". בפרק הזמן הזה התושבים, היא מספרת, נצורים בבתיהם והדברים מגיעים עד לחסימת ציר התנועה לבית החולים כרמל.

עד כה התקיימו ההפגנות הללו של מתנגדי הממשלה באישור המשטרה. "לפני חודש קצה נפשנו, אמרנו שאנחנו לא יכולים יותר ונבקש מהמשטרה והעירייה להפסיק זאת. ראש העיר נתן הוראה להפסיק, אבל אחרי יומיים הוא התקפל, כנראה מפחד הקפלניסטים והכול חזר למה שהיה. הם קיבלו אישור. פנינו למשטרה שהלכה לקראתנו ואמרה שהיא לא תיתן עוד לצעוד כתהלוכה ויאפשרו לחסום רק ציר אחד. אמרנו שנעמוד מולם ולא נאפשר גם את החסימה הזו, אבל לא עלה בדעתנו שתהיה פריעת חוק גם בשאר הצירים. לא האמנו שהמשטרה שמונעת מאיתנו להוריד רגל אל הכביש תאפשר להם לצעוד כתהלוכה".

ממשיכה צברי ומספרת כי המפגינים קראו לחבריהם מכל הארץ להגיע לחיפה. "הם הגיעו בכמויות גדולות והלכו על הכביש, חסמו את הכניסה לבית החולים, התיישבו על הכביש ואותנו המשטרה דחקה אל המדרכה". כאשר פנו תושבי השכונה לשוטרים ומפקדיהם ותהו מדוע אין אכיפת חוק מול המפגינים, התשובה הייתה ש"איבדנו שליטה ועכשיו מסוכן להדוף אותם, ונטפל בזה מחר", היא מצטטת.

בין השאר מספרת צברי כי בין המפגינים היו גם מי שאחזו קילשונים, מה שנחשב לנשק קר. כאשר התייצב מולה במוצאי השבת האחרונה אחד מנושאי הקלשונים ונשאל מדוע הוא אוחז בקלשונים תשובתו הייתה 'כדי לעקור עשבים שוטים...'.

מנגד, אומרת צברי, מזעזע לראות את תיעוד יחסה של המשטרה למפגינים החרדים בירושלים, כאשר אלה מוכים באלות על מנת שלא יחסמו צירי תנועה. "שלחו לי לראות את הצילומים שבהם שוטר מכה באלה בחור חרדי. לא הייתי מסוגלת לראות את זה. לבכות. זה פשוט מזעזע", היא אומרת ומציינת את אדישות המשטרה גם לנוכח המצגים שמציבים מפגיני קפלן, "בשבוע שעבר עשו מפגן של נתניהו בבגדי אסיר כתומים עם חבל תליה ושהם הרגו אותו והוא מת על הרצפה ואין פוצה פה ומצפצף. אף אחד לא אומר להם מילה. מותר להם לעשות במרחב הציבורי מה שהם רוצים".

עוד מספרת צברי כי לבקשת התושבים נקבעה פגישה עם מפקד משטרת חיפה, אייל שחר, אך בצהריים בוטלה הפגישה מאחר ו"יש לו עניינים דחופים של המשטרה והוא לא יכול לפגוש אותנו", מספרת צברי.