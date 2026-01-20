שוהה בלתי חוקי תושב טולכרם נעצר הבוקר (שלישי) יחד עם מעסיקו תושב קלנסווה, באתר בנייה סמוך לביתו של הרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר.

את המעצרים ביצעו לוחמי מג"ב מרכז ושוטרי מחוז מרכז ממרחב שרון.

הכוחות הוזעקו למקום בעקבות דיווח למוקד 100 על שמיעת צעקות בשפה הערבית בשכונת מגורים ביישוב. במהלך הסריקות איתרו הכוחות את השניים באתר בנייה והעבירו אותם לחקירה בתחנת המשטרה.

במשטרה הבהירו כי סיוע לשוהים בלתי חוקיים, בין אם בהעסקה, הלנה או הסעה, עלול להוות פוטנציאל לפעילות טרור ולכן נאכף בנחישות ובאפס סובלנות.

"לוחמי מג"ב ושוטרי מחוז מרכז ימשיכו לפעול בנחישות לאיתור שוהים בלתי חוקיים ולמיצוי הדין עם מסיעים, מלינים ומעסיקים - למען ביטחון הציבור", נמסר.