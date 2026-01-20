המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) אישרה היום (שלישי) פה אחד את מתן ההכרה למכללה האקדמית תל חי כאוניברסיטת קריית שמונה בגליל.

ההחלטה התקבלה לאחר בחינה מקצועית מקיפה, על בסיס המלצות ועדת ההיגוי והוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת), ובכפוף לעמידת המוסד בתנאים שנקבעו בהחלטות קודמות.

ההכרה ניתנה לאחר השלמת מהלך מהותי, שבמסגרתו עבר הקמפוס המזרחי של המכללה האקדמית תל חי לתחום השיפוט של עיריית קריית שמונה - תנאי מרכזי להכרה באוניברסיטה החדשה, שנועד לשלב אותה בעיר כחלק מתהליך פיתוח ושיקום לאחר המלחמה.

על פי ההחלטה, המוסד יזכה להכרה זמנית כאוניברסיטה החל משנת הלימודים תשפ"ז, לתקופה של חמש שנים, בכפוף להקצאת משאבים. בסיום התקופה, תבחן אפשרות להכרה קבועה, בכפוף לעמידה ביעדים שנקבעו.

המהלך מלוּוה בתקציב ממשלתי ייעודי של 570 מיליון ש"ח לחמש השנים הראשונות, נוסף על גיוס תרומות משמעותיות מקרנות פילנתרופיות בארץ ובעולם, הרואות במהלך הזדמנות לאומית וכלכלית לפיתוח הגליל.

האוניברסיטה תתמקד בתחומים בעלי אוריינטציה יישומית, בהתאם לחזקות האזור, ובהם חקלאות מחדשת, כלכלה סביבתית, ביוטכנולוגיה, חינוך, חוסן קהילתי וקהילות מקומיות. הוגשו למל"ג מסלולי דוקטורט (Ph.D) בתחומי הביוטכנולוגיה, החינוך, הפסיכולוגיה ומדעי התזונה.

בנוסף, יוקמו פקולטה חדשה להנדסה, בית חולים ובית ספר לווטרינריה ברמת הגולן, כחלק מהחזון לפיתוח אקדמי-יישומי כולל באזור.

מהלך מרכזי נוסף הוא פרויקט 'עיר אוניברסיטה', במסגרתו ישולבו מתקני האוניברסיטה ברחבי קריית שמונה. הסטודנטים יתגוררו בעיר, ייקחו חלק בפעילות קהילתית וחינוכית, וישולבו באופן פעיל בחיי היום-יום של העיר.

שר החינוך ויו"ר המל"ג, יואב קיש, מסר: "החלטת המל"ג היום לאשר את הקמת אוניברסיטת קריית שמונה בגליל היא צעד מרכזי בתהליך שיקום העיר קריית שמונה וחיזוקה. כבר מראשית הדרך קבעתי כי האוניברסיטה תהיה חלק בלתי נפרד מהעיר ותשמש עוגן לצמיחה, להתחדשות ולחיזוק החוסן החברתי של העיר. בהתאם לכך הושלם המהלך של העברת הקמפוס המזרחי של מכללת תל חי לתחום השיפוט של קריית שמונה, ונקבע כי כל מבנה עתידי של האוניברסיטה יוקם בתחומי העיר בלבד".

יו"ר הועדה לתכנון ותקצוב פרופ' עמי מויאל הוסיף: "הקמת אוניברסיטה חזקה בקריית שמונה היא מהלך תכנוני ותקציבי בעל משמעות לאומית. מוסד אקדמי מחקרי בצפון צפוי לשמש מנוע צמיחה חברתי־כלכלי, לחזק את חוסן האזור באמצעות מחקר יישומי המחובר לצרכי השטח, ולהרחיב הזדמנויות למוביליות חברתית עבור צעירי הגליל והצפון".

מהנהלת אוניברסיטת קריית שמונה נמסר: "הקמת אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, הינה צעד היסטורי בעל משמעות אדירה לגליל ולגולן. האוניברסיטה תתמקד במחקר יישומי ותשמש גשר בין אקדמיה ברמה הגבוהה ביותר לבין תעשייה, קהילה וסביבה. היא תמשוך לגליל אלפי סטודנטים מכל רחבי המדינה ותייצר סביבה מקורות תעסוקה חדשים, שיאפשרו לסטודנטים להישאר במרחב ולהקים בו את ביתם. אנחנו לא רק מקימים אוניברסיטה חדשה בקריית שמונה, אנחנו בונים את העתיד של צפון המדינה".

סיון קורן, יו"ר התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל, מסרה כי "האוניברסיטה בקרית שמונה תחזק את הנגישות להשכלה גבוהה, תהווה עוגן צעיר ואיכותי ותסייע לפיתוח חברתי־כלכלי ארוך טווח. במיוחד בימים אלה, שבהם הצפון נמצא בתהליך שיקום והתחדשות, הקמת מוסד אקדמי מוביל בקריית שמונה היא צעד חשוב בהחזרת החיים, האמון והתקווה לאזור. אנחנו מודים לשר החינוך ולמועצה להשכלה גבוהה על המהלך החשוב והאסטרטגי הזה".