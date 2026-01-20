סיעת ש"ס פנתה היום (שלישי) במכתב חריף לראשי חברת החדשות של ערוץ 12, בעקבות כתבה ששודרה לקראת יום ההילולה של בבא סאלי.

במכתב, עליו חתום יו"ר הסיעה ח"כ ינון אזולאי, מביעה המפלגה זעזוע עמוק ממה שהיא מכנה "פגיעה חמורה ומבישה בזכרו הקדוש של הצדיק ובמאות אלפי מאמיניו".

המכתב של סיעת ש"ס

במכתב נכתב כי "במקום לשדר סיקור מכבד של ההילולה", בחר ערוץ 12 לשדר "תחקיר פייק, פוגעני, מתנשא ומבזה", שכלל לטענת ש"ס לעג לזכרו של הצדיק ולעמותת "הקרן להנצחת הבאבא סאלי", וכן כותרות מגמתיות כגון "דרעי, הרב והמיליונים".

לטענת ש"ס, הכתב עמרי מניב ייחס הנחיה שגויה למנכ"ל המשרד לשירותי דת, כאילו נאסרה כל מעורבות פוליטית באירועי ההילולא. אך בפועל, כך לדבריהם, ההנחיה הוגבלה לשר ולמנכ"ל בלבד בשל מימון תשתיות, ולא חלה על אישי ציבור אחרים.

עוד נכתב כי גם לאחר שהובהרו העובדות, בחר הערוץ לשדר את הכתבה "הרווייה לעג וזלזול", וכי בכך "הוכחתם שוב שאתם ערוץ מתנשא ואליטיסטי, הבז לכל הקדוש והיקר לנו".

ש"ס אף האשימה את הערוץ כי הוא ממשיך את הקו שייצג בעבר יאיר גרבוז, שאמר "מנשקי הקמעות, כולם קומץ".

ח"כ אזולאי סיים את המכתב בהודעה חד-משמעית: "חברי הכנסת של ש"ס לא יתראיינו יותר בחדשות 12 ולא ישתפו פעולה עם ערוץ זה".