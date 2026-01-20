סאמי נסמאן, חבר הוועדה הלאומית לניהול ענייני רצועת עזה והמפקד החדש של מנגנון הביטחון הכללי, שיגר מסר לתושבים המקומיים שבו הדגיש כי "המוסדות הלאומיים שייכים לכל הפלסטינים ללא יוצא מן הכלל, ובמשתמע גם למזוהים עם ארגוני הטרור".

נסמאן, האחראי על תיק הביטחון ברצועה ומי ששימש במשך שנים קצין בכיר במנגנון המודיעין הכללי של הרשות הפלסטינית, ציין כי פעילות מנגנון הביטחון הלאומי נועדה לשרת את התושבים "ברוח של אחריות וצדק" ובגישה שווה כלפי כולם.

לדבריו, האחדות הלאומית והלכידות החברתית הן הבסיס האיתן להתגברות על המציאות הקשה שבה נתונה הרצועה, להגנה על המרקם החברתי ולהבטחת עתידו של הדור הבא. הוא הוסיף כי המטרה העליונה של מנגנון הביטחון הלאומי היא להגן על העם הפלסטיני, לשמור על הסדר הציבורי ושלטון החוק, מתוך מחויבות לדם ה"שהידים" ולסבל הפצועים.

לפני כעשור נרדף סאמי נסמאן על ידי שלטון חמאס ברצועת עזה. ב-2016 דן אותו בית דין צבאי בעזה ל-15 שנות מאסר לאחר שהורשע בפגיעה בביטחון הציבור.

שנה קודם לכן, הודיע משרד הפנים בעזה, שנשלט בידי חמאס, כי כוחות הביטחון סיכלו פיצוץ מכונית בשוק הומה אדם בצומת שג’אעיה, והחשוד במעשה הודה שקיבל הנחיות מאלוף סאמי נסמאן, ששימש יועץ של ראש המודיעין הכללי הכפוף לרשות הפלסטינית ברמאללה, ואשר נמלט משטח הרצועה לאיו"ש.