מרכז המחלקה המשפטית בזק"א מיכאל גוטווין לאחר הדיון צילום: דוברות זק"א

בג"ץ קיבל את הערר שהגישה המחלקה המשפטית של זק"א בשם בני המשפחות של שני התינוקות שנספו באסון במעון בירושלים נגד נתיחת גופותיהם.

השופטים הפכו את החלטת בית המשפט השלום לאשר את נתיחת הגופות וציינו כי מדובר בצעד לשמירת כבוד המתים.

עו"ד דרור שוסהים שיצג את המשפחות מטעם זק"א מסר: "מדובר בהחלטה חשובה המבטאת רגישות אנושית וכבוד למת, תודה לשופטים שהבינו את הרגישות".

הפלג הירושלמי הגיב להחלטת בג"ץ ופרסם הודעה בה נכתב "עוז רוחם של רבבות בני התורה שיצאו להפגין בכל רחבי הארץ בהוראתם של גדולי ישראל - ניצח את המערכה על כבוד המת, והפעוטות לא ינותחו.

בהזדמנות זו נציין, ההפגנות בקרב המגזר החרדי הפכו בחודש האחרון לפעולה מסכנת חיים ממדרגה ראשונה - וזאת בחסות המשטרה, הפרקליטות ושופטי בתי המשפט, שהתירו את דמם של המפגינים כששחררו בערלות לב מוחלטת נהג אוטובוס עבריין שדרס והרג את הנער בן ה-14 יוסף אייזנטל ז"ל. בפעולה זו התירו את דמם של רבבות חרדים ברחבי הארץ, כשהעבירו מסר שאפשר להרוג נער חרדי ולהמשיך הלאה כאילו כלום לא קרה. כמו במדינות עולם שלישי - אין שום הרתעה. מותר לדרוס מפגין חרדי, לא יקרה לך כלום", לשון תגובת הפלג הירושלמי.