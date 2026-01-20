נער חרדי נהרג אחר הצהריים (שלישי) מדריסת אוטובוס בכניסה למושב קוממיות, כשחזר מהפגנה שקיימו חרדים, נגד כוונת המשטרה לבצע נתיחה שלאחר המוות בגופות שני תינוקות שנפטרו אתמול במעון בירושלים.

צוותי הרפואה שהוזעקו למקום ביצעו בנער פעולות החייאה ממושכות בסיומן נאלצו לקבוע את מותו.

מחקירה ראשונית עולה כי הנער צעד עם חבריו בשולי הדרך כשחזרו מהמחאה ומסיבה שטרם הובררה האוטובוס פגע בו.

חובש בכיר במד"א מאיר אביבי וחובש רפואת חירום במד"א עידו נבון סיפרו: "מדובר בתאונת דרכים מזעזעת - הולך רגל שנפגע מאוטובוס. הגענו למקום וראינו צעיר כבן 17 שוכב על הכביש כשהוא מחוסר הכרה. ביצענו בדיקות רפואיות והבחנו שהוא ללא דופק, ללא נשימה וסובל מחבלה קשה מאוד בראשו. לצערנו, הוא היה ללא סימני חיים ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".