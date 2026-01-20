הזמר והיוצר קובי אפללו הוציא היום (שלישי) את "ישראל", סינגל ראשון מתוך אלבום חדש שבדרך. את השיר כתב והלחין אפללו עצמו והוא עוסק בזהות, שייכות והמציאות הישראלית.

בריאיון עם אסתי פרז בן עמי ודורית אסרף מזרחי בתוכנית "בחצי היום" בכאן חדשות רשת ב', גילה אפללו כי השיר נכתב בהשראת השנתיים האחרונות והמפגשים שקיים עם חיילים בשטח.

"אני מאניש בחור בשם ישראל, שחי בשכונה בעייתית, שכמובן מתייחסת למזרח התיכון", סיפר אפללו בשידור על הדמות שבמרכז השיר. "הוא מנסה לשרוד, ומחזיק עדיין ערכים של אמונה, תקווה ואהבה למרות כל מה שהוא עובר".

"יש איזו תיאוריה מיסטית מוזרה כזאת, ששירים מסתובבים באוויר ופשוט בוחרים דרך מי לרדת", שיתף אפללו בתהליך היצירה. "פתאום חשבתי עלינו וחשבתי על המציאות שאנחנו עוברים. יצא לי להסתובב בשנתיים האחרונות כל כך הרבה, להופיע לחיילים. כשאתה פוגש חיילים בשטח, אתה פוגש את ישראל על כל גווניו וצבעיו היפים. רציתי להביא את הצד היפה שלנו".

אפללו תיאר את הסגנון המוזיקלי של השיר כמיזוג דמיוני של ענקי תרבות: "במושב המוזיקלי דמיינתי שאני יושב לקפה עם ברי סחרוף ואהובה עוזרי", אמר אפללו. הוא ציין כי האלבום כולו צפוי להיות ברוח ישראלית מאוד שתמשיך את קו ההאנשה, עם שירים על דמויות נוספות כמו אישה בשם "שמחה" ובת דודתה "תקווה".

השקת השיר מציינת גם ציון דרך אישי עבור אפללו, שחוגג השנה שני עשורים לפריצתו. "יריית הפתיחה שלי הייתה אחרי מלחמת לבנון השנייה", נזכר אפללו, שרואה דמיון בין הצמא למוזיקה אז והיום.

באשר להחלטה להוציא אלבום מלא ולא להסתפק בסינגלים בודדים, הסביר אפללו כי הוא מזהה שינוי בהרגלי הצריכה של הקהל. "האלבומים חזרו. זה מרגיש כאילו אנשים קצת חזרו לקרוא ספרים", אמר אפללו. "בעשר השנים האחרונות זה הפך להיות יותר פרטני, כל סינגל בפני עצמו, אבל לספר סיפור של אלבום זה לספר סיפור של תקופה. השנתיים האלה העמיקו אותנו קצת".