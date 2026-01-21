בראיון באולפן ערוץ 7 מתריע הרב יחזקאל בוצ'קו, ראש ישיבת ההסדר בכוכב יעקב, מפני תופעות בצה"ל הפוגעות לדבריו בקדושת המחנה. לדבריו, תופעות כמו שירת נשים והצבת מדריכות ספורט בבסיסים יוצרות קושי גדול עבור תלמידי הישיבות.

הרב בוצ'קו אמר, "לצערנו הרב יש תחושה שבצבא יש חוסר הבנה שיש ציבור שצריך לכבד אותו, צריך לעשות חשבון נפש גדול בצבא. בחורי הישיבות מעוניינים לשמור על קדושת המחנה. אחד האלופים אמר לאחד מבכירי איגוד ההסדר - אפשר לעשות את השינוי בקלות אבל המערכת לא מוכנה להשתנות. הדבר הזה הוא כואב ומרתיח את הדם. זה גורם לישיבות ולר"מים להיות עסוקים בשאלה הזו. במקום להתעסק בלחימה אנחנו עסוקים גם בשאלה של קדושת המחנה".

בהמשך דבריו פנה הרב בוצ'קו לדרג המדיני וקרא להתערבות חקיקתית: "אני פונה מכאן לידידינו ואהובנו השר סמוטריץ' ולשר ישראל כ"ץ - כמו שמחזקים חומרית את הישיבות, צריך לפעול גם ברמת מדיניות בצבא. אם נדרש שינוי חקיקה - תעמידו את זה על סדר היום. יש כאן פגיעה עמוקה בעיקרון השוויון, הנושא הזה הוא קשה לתלמידים ומייצר קושי - שמחים לשרת אבל רוצים לעשות זאת בקדושה ובטהרה".

הוא מפנה קריאה גם להנהגה הצבאית. "אני פונה ללב העמוק של הרמטכ"ל - תנו לתלמידים שלנו לשרת בקדושה וטהרה. חלק מהניצחון של המלחמה זה 'והיה מחניך קדוש'".

לאורך השיחה נגע הרב בנושאים הכואבים והמורכבים שעומדים לפתחה של ישיבת הסדר בתקופה רוויית אתגרים ביטחוניים, בהם שיגרת גיוסים אינטנסיבית, אובדן בוגרים במלחמה ותמיכה בתלמידים פצועים פיזית ונפשית. "ברוך ה', אנחנו חלק מהמלחמה הגדולה של עם ישראל שמנצח את אויביו. יש יוצאים ונכנסים כל הזמן - תלמידים, ר"מים, אברכים. האחריות שלי היא שהישיבה תמשיך לפעול", סיפר הרב בוצ'קו.

בישיבה לומדים כיום למעלה מ-260 בחורים, מתוכם 82 בשיעור א': "יש ר"מים שסוגרים במילואים את כל השבתות כדי להיות זמינים בישיבה באמצע השבוע. בהתחלה כולם יצאו לזמן ממושך אך לאחר מכן הבנתי שזה לא מסתיים בקרוב וצריכים לתרגל לשגרה".

לדברי הרב בוצ'קו, חשוב להבין שמדובר בשגרה חדשה, לא בגל חולף. "המציאות היא שעד שהתלמידים נכנסו לעניינים הם שוב צריכים לצאת למילואים. התלמידים לא צריכים לחשוב שבצבא לוקחים פסק זמן מהתורה. צריך להציב יעדים גם שם. אחד מהם סיים שו"ת של הרב חיים דוד הלוי במהלך המילואים".

הרב בוצ'קו מתייחס בכאב לאובדן בוגר הישיבה, אליהו אוחנה ז"ל, שנהרג במלחמה. "למד אצלנו לפני כעשור. בן תורה, נשוי, אב לשניים. הבן השני נולד תוך כדי הלחימה. אבא שלי הקדיש את אחד הספרים לעילוי נשמתו. מתפללים שהקב"ה יתן כוח להורים להמשיך".

ההתמודדות עם תלמידים פוסט-טראומטיים גם היא חלק בלתי נפרד מהשגרה. "הר"מים עוברים סדנאות הכנה. לפעמים מספיק רק לשבת ולהקשיב. אם צריך, מפנים לטיפול מקצועי, אך הנוכחות הראשונית שלנו - קריטית. לא כולם חוזרים לישיבה, אבל אנחנו שומרים על קשר ומבקרים גם בבתיהם".

אחד מהפרויקטים הייחודיים של הישיבה הוא קליטת עולים מצרפת. בוגר הישיבה, הרב יונה פארוס, יצא לשליחות של שנתיים בצרפת כדי לעודד עלייה והגעה לישיבות ציוניות. הרב שירת כלוחם מילואים בעזה, ואחרי התלבטות כואבת, קיבל את ברכת הדרך להמריא - בשם קיבוץ הגלויות.

"מלחמה זו מצווה - אבל היא אמצעי. קיבוץ גלויות זו המטרה", אמר לו הרב קשתיאל, דבר שנטע בו את הכוח לצאת לשליחות. הפעולה לא איחרה להשפיע - מספר התלמידים מצרפת שילשו את עצמם בשנה אחת. "צריך לשלוח עוד שליחים לשם", אומר הרב בוצ'קו.

הרב בוצ'קו שיתף באמירה חדה של סבו הרב משה בוצ'קו. "באיגוד ישיבות ההסדר הייתה התנגדות להקמת הישיבה כי לטענתם יש מספיק ישיבות הסדר והיחידים שהצביעו בעד היו הרב חיים דרוקמן והרב יהודה עמיטל. הבקשה נדחתה והישיבה הרבה שנים הייתה שלוחה של אור עציון. אמרו לסבא שלי - תפתח ישיבה רגילה, ענה להם סבי: 'אם זה לא ישיבת הסדר - אני לא פותח, ישיבה בלי צבא זו לא ישיבה'".

לדבריו, השירות בצה"ל הוא לא עול אלא חלק אינטגרלי מהבניין הרוחני: "ככל שהתלמיד רציני יותר, כך חשובה יותר תרומתו בצבא. גם אם זה הסדר, תוכנית שילובים שאבא שלי הקים אותה או שירות מלא. סברה פשוטה: למה הדם שלך אדום יותר מהדם של חבר שלך, תלמיד חכם צריך להוות דוגמא".

למרות שראש הישיבה עצמו אשכנזי, היא מזוהה כישיבה שמכילה קהלים מגוונים בהם ספרדים, עולים מצרפת ויוצאי אתיופיה. הרב בוצ'קו סיפר גם בהרחבה על הקשר של אביו לתורתו של הרב עובדיה יוסף. "אבא שלי תמיד אומר - ישיבה היא עבור התלמידים ולא התלמידים עבור הישיבה. אנחנו באים לתת מענה לתלמידים שלנו, הישיבה לא באה לשנות את התלמידים ולנתק מהזהות הקודמת שלהם. יש פה מניינים שונים, תלמידים שיכולים לשמר את נוסח התפילה שלהם. זו ישיבה שהיא בית".

הרב שיתף בהיסטוריה של הישיבה, שנוסדה בשווייץ לפני כמעט מאה שנה על ידי סבא רבא שלו, הרב יחיאל אליהו בוצ'קו. הישיבה עברה שינויים רבים, כולל מעבר לצרפת, הקמת שלוחה בארץ וקליטת תלמידים מרחבי העולם.

"סבא שלי העלה את הישיבה לארץ לפני 41 שנה. הוא הקים תוכניות משולבות של לימודי קודש עם הכנה לצה"ל. כיום אנחנו רואים בוגרים שמכהנים כר"מים, אנשי חינוך, אנשי מדע ורוח - כולם יוצאי הישיבה".

לסיום התייחס הרב בוצ'קו לשאיפתו המרכזית: "לפתוח את דלתות בית המדרש לעוד ועוד תלמידים. אבל כל תלמיד - הוא מאה אחוז. לא מדובר בכמות, אלא באיכות וביכולת לקדש שם שמיים - כל אחד בדרכו".