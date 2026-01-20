הכתבת הותקפה: "למה מביאים נשים להפגנות?" צילום: באדיבות חדשות 12

כתבת חדשות 12 ענבר טויזר הותקפה על ידי נערים חרדים במהלך דיווח בשידור חי בהפגנת החרדים בירושלים.

טויזר, שעמדה בצומת בר אילן בירושלים, דיווחה על הפגנות החרדים ואסון הפעוטות בירושלים, במהלך הדיווח הוטרדה מספר פעמים על ידי קבוצת נערים חרדית.

לקראת סוף השידור הנערים החלו לצעוק בחוזקה והפריעו לה להשלים את דבריה, כך שנאלצה לסיים את הדיווח ולהחזיר את השידור לאולפן.

המגיש רפי רשף החליט דווקא להתעניין במתרחש, והפנה את תשומת הלב של הצופים למטרידים, שפרצו לשידור בקריאה: "למה מביאים נשים לכל הפגנה חרדית? תביאו גברים, אחרת נתקוף אותן". טויזר השיבה: "ליאור הצלם שלנו הוא גבר והיום זרקו עליו אבן".