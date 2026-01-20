המועצה להשכלה גבוהה אישרה היום (שלישי) רפורמה מקיפה במנגנון קידום הסגל האקדמי לתואר פרופסור, במהלך שמרחיב באופן משמעותי את סמכויות מוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל.

ההחלטה נועדה לעדכן את המדיניות הקיימת ולאפשר למוסדות לקחת חלק פעיל ורחב יותר בקידום הסגל הבכיר, בהתאם להתפתחות המערכת האקדמית ולשינויים שחלו בה בעשורים האחרונים.

על פי ההסדר החדש, מוסדות להשכלה גבוהה יוכלו לקדם חברי סגל לתואר פרופסור לא רק באמצעות הסמכה מוסדית עצמאית, אלא גם דרך שיתופי פעולה בין-מוסדיים.

לראשונה נקבע מסלול של “מאגד מוסדות", שבו לפחות שלושה מוסדות יוכלו לפעול יחד, לאחד ידע וניסיון, ולקבל הסמכה משותפת להענקת התואר האקדמי הבכיר.

שר החינוך ויו"ר המועצה להשכלה גבוהה, יואב קיש, אמר: "זו רפורמה שמחזקת את האקדמיה הישראלית מהיסוד. אנחנו מעבירים אחריות ואמון למוסדות להשכלה גבוהה, ומאפשרים להם להוביל מצוינות, לקדם סגל איכותי ולבנות עתיד אקדמי חזק וחדשני. זהו שינוי עמוק שמבטא תפיסה ברורה: אקדמיה חזקה היא אקדמיה עצמאית, אחראית ומובילה".