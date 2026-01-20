קבוצת נערים חרדים ניצלה בנס מניסיון דריסה באזור סנט קילדה מזרח במלבורן, לאחר שנוסעים ברכב רדפו אחריהם תוך שהם צועקים לעברם קללות אנטישמיות ומצדיעים במועל יד.

האירוע התרחש אתמול במרחק של כ-100 מטרים בלבד מבית הכנסת "עדת ישראל" שהוצת בבקבוק תבערה לפני למעלה משנה.

לפי תיעוד ממצלמות אבטחה שפורסם בתקשורת המקומית, הנערים נראו ממתינים לחצות את הכביש כאשר רכב יוטה לבן נעצר בקרבתם.

כשהבחינו ברכב, החלו הנערים לברוח וחצו את הכביש במהירות. בתיעוד ניתן לראות את הרכב מבצע פניית פרסה חדה לכיוונם וכמעט דורס אחד מהם.

אחד הנערים הצליח לרשום את לוחית הרישוי של הרכב, שלפי דיווחים בקהילה היהודית מדובר ברכב גנוב.

חיים קליין, אביו של אחד הנערים מקהילת "עדת ישראל", מסר כי בנו סיפר לו ששני אנשים ברכב צעקו "הייל היטלר", ביצעו הצדעה נאצית ואיימו לדקור אותם. לדבריו, הרכב רדף אחרי הנערים במשך כחמש דקות בזמן שניסו להימלט.

"הם נאלצו לרוץ ולהסתתר, בעוד הנוסעים רדפו אחריהם ברכב, חיפשו אותם וניסו לנסוע לעברם", אמר קליין לעיתון "הראלד סאן" המקומי. "זו הייתה פעולה מכוונת וממוקדת של הפחדה ושנאה שהציבה חיים של צעירים בסכנה מיידית והותירה את הקהילה מזועזעת".