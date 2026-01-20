עיריית ירושלים פנתה בפנייה דחופה למשרד הביטחון בבקשה לקבל סיוע צבאי לצורך פינוי ותפיסת חזקה במקרקעין של אונר"א בכפר עקב.

הפנייה נשלחה על ידי היועץ המשפטי לעירייה, עו"ד חיים נרגסי, אל המזכיר הצבאי של שר הביטחון, תא"ל גיא מרקיזנו, על רקע לוחות זמנים קצרים שנקבעו בחוק והחלטות ממשלה בנושא שטרם יושמו בפועל.

בעירייה ציינו כי פנו למפקד חטיבת בנימין בבקשה לסיוע מבצעי לפינוי המתחם, אך נענו כי בשל עומס מבצעי אין באפשרותו להיענות לבקשה בשלב זה.

העירייה מבקשת התערבות של משרד הביטחון לצורך קבלת סיוע צבאי מתאים לפינוי מתחם אונר"א שעתיד להפוך לקריה חינוכית לטובת תושבי הכפר עקב.

בפנייה הובהר כי העירייה נושאת באחריות המלאה לפינוי ולתפיסת החזקה, ותפעל בתיאום מלא עם צה"ל, משטרת ישראל, רשות מקרקעי ישראל וכל גורם רלוונטי, תוך עדכון שוטף בכל התפתחות משפטית או מבצעית.