הרב משה איטח, אב לשלושה ילדים ומנהל מסגרת חינוכית לילדים עם אוטיזם בתפקוד גבוה, תיאר היום בראיון ל'כאן מורשת' את הרגעים המטלטלים שחווה אתמול, כאשר בנו היה בגן שבו התרחש האסון הקשה.

"אשתי התקשרה אליי באמצע היום ואמרה שיש אירוע בגן של הבן שלנו וששילדים פונו לבית חולים. לא ידענו מי פינה, לאן פינו, ומה מצבו של הילד", סיפר. במשך שעתיים, הוא ומשפחתו חיפשו את בנם בין בתי החולים בירושלים.

"אלה היו שעתיים של חוסר ודאות מוחלט. אתה שומע שמועות, מדברים על תינוקות שמצבם קשה, ואתה פשוט לא יודע איפה הילד שלך. בסוף גילינו שהוא בשערי צדק. ברוך השם - הוא בסדר", אמר בהקלה.

למרות תחושת ההקלה האישית, איטח הדגיש את הכאב הכבד: "עם ישראל איבד אתמול שני ילדים. זו טרגדיה בלתי נתפסת. קשה בכלל לחשוב על זה. אין מילים שיכולות לנחם הורים שאיבדו תינוק".

בניגוד לביקורת הציבורית שנשמעת כלפי צוות הגן, איטח ביקש להגן על העובדות: "אני מכיר את הגננת, את המטפלות ואת הסייעות. אלו נשים מסורות ונאמנות שבחרו במקצוע הזה מתוך שליחות - לא מחוסר ברירה. הבן שלי שמח ללכת לגן ושמח לחזור ממנו. זה לא דבר מובן מאליו".

יחד עם זאת, איטח לא התעלם מהבעיה המערכתית: "המדינה מקשה על תקנים, השכר נמוך, וההורים - במיוחד אברכים צעירים - נאלצים לבחור בין מחיר לבטיחות. זה מצב בלתי אפשרי".

הוא קרא להורים לעשות חשבון נפש: "כל אבא ואימא צריכים לשאול את עצמם: לאן אני שולח את הילד שלי בבוקר? האם זה מקום שאני סומך עליו באמת? זה לא מתוך האשמה - אלא מתוך אחריות".