גדוד 906 של חטיבת ביסל"ח (בית הספר למקצועות חיל הרגלים) ערך באחרונה תרגיל גדודי אינטנסיבי ומורכב, שנועד להכין את חניכי קורס מ"כים למציאות המבצעית המאתגרת שמחכה להם מעבר לפינה.

בראיון מיוחד לערוץ 7, מספר סגן מפקד הגדוד, רס"ן א', על המעבר החד מהתאוריה אל הפרקטיקה המדממת של המלחמה ועל החשיבות הקריטית של האימון המדויק ברגעי האמת.

התרגיל התמקד באחד הממשקים המורכבים והרגישים ביותר בלחימה המודרנית: שיתוף הפעולה בין כוחות היבשה לחיל האוויר. "החניכים התרגשו כי זה משהו גדול, אבל הרבה מעבר להתרגשות זו ההבנה שהתרגול הוא בדיוק מה שהם יפגשו בקצה באירוע משמעותי".

בלב התרגיל עמדה משימת פינוי הפצועים באמצעות מסוקים - פעולה שדורשת סנכרון מושלם ומהירות שיא. "מתרגלים קודם כל חבירה לאיש שיושב בתא הטייס וזה חלק מאוד מאוד משמעותי, כי יש צורך בהכוונה ובשיח שהוא על בסיס משותף", מתאר המג"ד את המורכבות המבצעית. "החלק השני הוא כמובן העמסת פצועים. כל שניה שהמסוק על הקרקע מהווה איום, ולכן חשוב שנעשה את זה בחדות ובמהירות".

כמפקד שחווה את הקרבות הקשים של חודשי המלחמה האחרונים, הוא יודע שהפער בין הצלחה לכישלון נמדד בשניות בודדות. "הם מסתכלים ונראה לי שהכי טוב זה ללמוד מהמפקדים. האם המפקד דיבר בצורה חדה בקשר או שהוא גמגם ולא ידע בדיוק איפה הוא נמצא, אפשר ללמוד את זה".

כאשר הוא נשאל על המעבר מהאימון למציאות, רס"ן א' אינו מסתיר את המורכבות. "לרובנו, אני חושב, יצא להיות באירועים כאלה לצערי ולצערנו. התנסינו בדבר הזה. חשוב להגיד שמה שקורה בפועל זה בדיוק מה שקורה באימונים - זו לא קלישאה. כשאתה מגיע למצב כזה בשדה קרב אתה פועל על אוטומט. ברגע שהחייל והמפקד יפעלו בצורה אוטומטית, נרוויח מזה הרבה, כי מה שקורה באימונים קורה בדיוק בקרב".

רס"ן א' במהלך התרגיל צילום: דובר צה"ל

אחד האלמנטים המרכזיים בשיח הפיקודי בגדוד הוא הטמעת לקחי השבעה באוקטובר. רס"ן א' מדגיש כי המלחמה נוכחת בכל רגע בביסל"ח, גם אם לא תמיד היא מופיעה כסעיף רשמי. "אנחנו עדיין בתוך הדבר הזה, מדברים לקחי מלחמה, זה הסיפור שלנו".

מעבר לטקטיקה, רס"ן א' מצביע על הלקח העמוק ביותר, זה שלא נלמד בחוברות ההדרכה: הלקח האנושי. "הלקחים שהם לא כתובים בספר של לקחים - אלו לקחים של רוח, לקחים של בן אדם שראה את חבר שלו נפגע מול העיניים שלו. אם החייל לא תופס בתוך האימון מחסה בצורה הטובה ביותר, והמפקד מדבר בחדות כי הוא חווה אירוע מהסוג הזה - אלו הלקחים האמיתיים".

כעת, עם סיום התרגיל, המפקדים הצעירים של גדוד 906 יוצאים לשטח כשהם מגובים לא רק בידע מקצועי על חבירה למסוקים והעמסת אלונקות, אלא עם הבנה עמוקה של כובד האחריות.