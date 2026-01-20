היועצת המשפטית לממשלה מגיבה לעתירה בעניין החלטת הממשלה לסגירת גלי צה"ל.

"החלטת הממשלה נועדה להשתיק כלי תקשורת מרכזי בישראל, היא אינה חוקית ולוקה בשורה של פגמים חמורים, תוך סימון המטרה מראש", נכתב בתגובה שהוגשה לבג"ץ

"החלטת הממשלה התקבלה בבהילות, מבלי לבחון חלופות, והיא משתלבת בשורת צעדים להגבלת חופש העיתונות בישראל ו"לצינון" כלי תקשורת חופשית", כתבו המשנים ליועצת בתגובה מטעמה.

הם ציינו כי "שאלת עתידה של תחנת גלי צה"ל עומדת על הפרק מזה שנים ארוכות. אף אחד מהמהלכים שנבחנו לאורך השנים הללו לא הוביל לסגירת התחנה. בפעם האחרונה שבה הנושא נבחן, לפני כשנתיים, התקבלה החלטת מדיניות משמעותית - לצמצם את שידורי האקטואליה של התחנה ולהגביר צעדים שתכליתם שמירת האופי הממלכתי והא-פוליטי של הצבא. החלטה זו מצויה בתהליכי יישום".

לטענתם "ההחלטה על סגירת התחנה התקבלה בבהילות, בתוך שבועות בודדים. כעולה מן המפורט לעיל, נראה כי המטרה סומנה מראש. הדרך להשגתה גובשה כך שתבטיח את התוצאה המיוחלת, בלא בחינת חלופות ותוך התעלמות מהפגיעה בחופש הביטוי הנובעת מעצם השתקת קולה של התחנה ומהצטרפות המהלך למכלול כולל של פגיעה בחופש העיתונות בישראל. והכול, בלוח זמנים של חודשים בודדים לפני תחילתה של מערכת הבחירות הכלליות לכנסת. לא רק שנראה כי המטרה סומנה מראש, גם הצורך בביצוע צעדים אלה בלוחות זמנים מהירים מחזק את הרושם המדובר, ובכלל זה לעניין ענייניות השיקולים שבבסיס ההחלטה".

בסיום התגובה נכתב כי ההמלצה לבית המשפט היא להוציא צו ביניים נגד החלטת הממשלה לסגור את התחנה הצבאית.