



ברוס ספרינגסטין טוען כי "טקטיקות גירוש המהגרים של טראמפ, מזכירות את הגסטפו הנאצי" ומקומם רבים בשל טענה זו.

במהלך קונצרט הקדיש ספרינגסטין את השיר "הארץ המובטחת" לרנה גוד, שנורתה למוות על ידי קצין רשות המכס וההגירה במינסוטה.

לאחר מכן פנה ספרינגסטין לקהל ותקף בחריפות את מדיניות המאבק בהגירה של ממשל טראמפ, תוך שהוא משווה אותה ל"טקטיקות של הגסטפו",

לדבריו. "אם אתם מאמינים בדמוקרטיה, בחירות, אם אתם מאמינים שהאמת עדיין חשובה, ושווה לדבר עליה, ושווה להילחם עליה. אם אתם מאמינים בכוחו של החוק ובכך שאף אחד לא עומד מעליו. אם אתם עומדים נגד כוחות פדרליים רעולי פנים חמושים בכבדות הפולשים לעיר אמריקאית, המשתמשים בטקטיקות גסטפו נגד אזרחינו. אם אתם מאמינים שלא מגיע לכם להירצח על מימוש זכותכם האמריקאית למחות, אז שלחו מסר לנשיא הזה. כפי שאמר ראש עיריית העיר: רשות המכס וההגירה צריכה לצאת ממיניאפוליס".

זו לא הפעם הראשונה שהזמר האגדי מעביר ביקורת חריפה על טראמפ. במהלך קונצרט בגרמניה בחודש יוני האחרון, הוא אמר לקהל כי "אמריקה שאני אוהב, אמריקה שעליה שרתי לכם, שהייתה מגדלור של תקווה וחירות במשך 250 שנה, נמצאת כעת בידי ממשל מושחת, חסר יכולת ובוגדני".

חודש מוקדם יותר, בהופעה בבריטניה, הוא אמר לקהל כי "במדינה שלי, הם נהנים הנאה סדיסטית מהכאב שהם גורמים לעובדים אמריקאים נאמנים. הם מבטלים חוקי זכויות אזרח היסטוריים שהובילו לחברה צודקת ופלורליסטית יותר. הם נוטשים את בעלי בריתנו הגדולים ועומדים לצד דיקטטורים נגד אלה הנאבקים על חירותם". בתגובה לדברים, תקף הנשיא טראמפ את ספרינגסטין וכינה אותו "מוערך יתר על המידה", "לא בחור מוכשר" וכן "אידיוט שתלטן ומגעיל".