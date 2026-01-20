נשיא המדינה יצחק הרצוג נחת היום (שלישי) בדאבוס שבשווייץ, לקראת השתתפותו בפורום הכלכלי העולמי.

עם הגעתו נפגש הנשיא עם נשיאת העצרת הכללית של האו"ם, אנאלנה ברבוק, שכיהנה כשרת החוץ של גרמניה בממשלה הקודמת, ודן עמה בסוגיות מדיניות ומשפטיות הנוגעות ליחסה של הקהילה הבינלאומית כלפי ישראל.

במהלך הפגישה הבהיר נשיא המדינה כי בכוונתו להעלות במסגרת הוועידה את סוגיית הדרת בכירים ישראלים מפורומים בינלאומיים ואת ביטול הסנקציות וההליכים שהוטלו על ישראל מצד בית הדין הפלילי הבינלאומי. לדבריו, מדובר במהלך שפוגע בלגיטימיות של ישראל וביכולתה לקחת חלק בדיונים המשפיעים על עתיד האזור והעולם.

"לא ייתכן שפוליטיקה בינלאומית מבישה המנוצלת שוב ושוב כנגד מדינת ישראל תשמש פורומים משפטיים בינלאומיים כדי למנוע מבכירים ישראלים מהדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון להשתתף בוועידת הפורום הכלכלי העולמי בדאבוס, ועידה שמטרתה לעצב את עתיד העולם והמזרח התיכון. ישראל לא נלחמת רק להגנת אזרחיה, אלא ניצבת בקו החזית בהגנה על העולם החופשי כולו מול אימפריית הרשע של המשטר האיראני ושלוחות הטרור שלה", אמר הרצוג.

הוא הוסיף "מניעת השתתפותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, או לאותו עניין גם של שר הביטחון לשעבר יואב גלנט, בפורום עולמי ששואף לעצב את עתיד המזרח התיכון באמצעים משפטיים כאלה היא פרס לטרור. מי שמבקש באמת 'לבנות אמון' אינו יכול להדיר את מי שנמצאים בחזית המאבק. מנהיגי ישראל ומקבלי ההחלטות שלה צריכים להתקבל בברכה בכל מקום ועל כל במה".

בדבריו הדגיש הרצוג כי יש צורך בפעולה מיידית מצד מדינות אירופה והקהילה הבינלאומית, ואמר: "חיוני שהקהילה הבינלאומית ומדינות אירופה יפעלו לשים קץ במהירות לפרשה המבישה הזו של הטלת סנקציות חסרות בסיס שכאלה".