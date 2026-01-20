יו"ר מפלגת "ישר!", גדי איזנקוט, הציע לנפתלי בנט ויאיר לפיד לרוץ ברשימת שמאל מרכז משולבת, שבה המועמד לראשות הממשלה ייבחר סמוך לבחירות - על סמך סקרים, כך דיווח עמית סגל בחדשות 12.

איזנקוט קיים עשרות שעות של שיחות יחד עם בנט ולפיד כדי להציע להם את הרעיון שיוכל להביא להקמת ממשלה ללא גוש הימין כלל. לפי שעה השניים לא הגיבו להצעה.

על פי הדיווח, מדובר בבלוק פוליטי משותף אך כל מפלגה החברה בו תשמור על זהותה. קווי היסוד יהיו משותפים וייעשה מאמץ להחתים עליהם שותפות פוטנציאליות נוספות בגוש - כמו ישראל ביתנו והדמוקרטים.

שנה לאחר הבחירות יחליטו בשלוש המפלגות האם לקדם מהלך של איחוד מלא ביניהן - במידה ואכן ינחלו הצלחה משמעותי בקלפי כפי שמעריך איזנקוט שמאמין שהמפלגה תשיג יותר מנדטים מהליכוד בין 30 ל-40.

בעבר הציע נפתלי בנט לאיזנקוט את המקום השני במפלגתו ולפיד אף הציע לו להוביל מפלגה משותפת בראשות השניים ולוותר לו על המקום הראשון.