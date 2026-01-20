פרקליטות המדינה הודיעה למשפחות נפגעי אסון מירון כי הבדיקה הפלילית בפרשה עדיין נמשכת, וכי בשלב זה לא התקבלה החלטה על פתיחה בחקירה פלילית או על הגשת כתבי אישום. ההודעה נמסרה למשפחות באמצעות באי כוחן.

על פי המכתב, הפנייה הועברה כבר בסוף דצמבר אל לשכת המשנה לפרקליט המדינה לעניינים פליליים, ובעקבותיה החלה בחינה מחודשת של החומרים שנאספו בפרשה. במשרד המשפטים מציינים כי מאז פרסום דו"ח ועדת החקירה הממלכתית לאסון מירון, הועברו לפרקליטות חומרים רבים נוספים - מסמכים, עדויות ונתונים - המחייבים בדיקה יסודית ומעמיקה.

במכתב צוין כי עד כה לא התקבלה החלטה אם לחדש חקירה פלילית בפרשה או להעמיד גורמים כלשהם לדין, וכי מתקיימים דיונים נוספים בין גורמי המקצוע לצורך השלמת הבירור. עוד נכתב כי נדרשות פעולות חקירה ואכיפה נוספות, וכי מורכבות התיק והיקף החומר מחייבים טיפול ממושך.

עוד עולה מהמכתב כי לאחר השלמת הבדיקות, תתקבל החלטה אם קיימת תשתית ראייתית לפתיחה בהליכים פליליים, והחלטה זו תימסר למשפחות.

בני המשפחות לא אהבו כלל את התגובה של הפרקליטות. בשיחה עם ערוץ 7 אמרו נציגי המשפחות: "אנחנו מבינים כי יש רצון עז מצד הפרקליטות והמשטרה לטייח את חקירת אסון מירון. אחרת אין הסבר שמניח את הדעת מדוע, כמעט שנתיים אחרי ועדת החקירה ולמרות המלצותיה הברורות, טרם נפתחו חקירות פליליות".

אסון מירון, שאירע בל"ג בעומר תשפ"א, גבה את חייהם של 45 בני אדם והותיר מאות פצועים. מאז האסון הוקמה ועדת חקירה ממלכתית, הוגשו תביעות אזרחיות ונמשכת דרישה ציבורית רחבה למיצוי הדין עם האחראים למחדלים שהובילו לאסון.