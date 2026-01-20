אשגרה מנגיסטו, אחיו של שורד השבי אברה מנגיסטו, נעדר כבר יומיים - כך מסרה הערב (שלישי) המשטרה, שביקשה את עזרת הציבור בחיפוש אחריו.

מנגיסטו נראה לאחרונה בשעות הבוקר של יום ראשון האחרון כשיצא מבית אימו במעלה אדומים. מאז אבד עימו הקשר.

הוא יליד 1992, מתגורר באשקלון, והמשטרה פרסמה מעט פרטים אודותיו: גובהו 1.75, מבנה גופו בינוני ושיערו שחור. הוא דובר את השפה האמהרית.

הנעדר, כאמור, הוא אחיו של אברה מנגיסטו שנשבה על ידי חמאס בספטמבר 2014 לאחר שחצה את גדר הגבול לרצועת עזה. הוא הוחזק כעשור בשבי ובפברואר 2025 שוחרר כחלק מעסקת החטופים.