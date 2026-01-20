השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הוציא מאגף החקירות והמודיעין של המשטרה את הסמכות לתת חוות דעת בחקירות רגישות של הסתה והתבטאויות הנוגעות לחופש הביטוי - והעביר אותה לקצין מטעמו, כך דווח בכאן חדשות.

על פי הדיווח, האחריות על חוות הדעת תועבר לסנ"צ אודי רונן, שסיים לאחרונה קורס פיקוד ומטה. התפקיד יוגדר תחת הסמפכ"ל ולא תחת ראש אגף החקירות והמודיעין, באופן שמאפשר לשר דריסת רגל בחקירות הנוגעות להתבטאויות ברשת, בהן גם כאלה של מוחים נגד הממשלה.

עד כה, הטיפול בחקירות מסוג זה רוכז באגף החקירות והמודיעין, בשל הרגישות הרבה והצורך בהכרעות מקצועיות הנוגעות לחופש הביטוי.

המהלך מתרחש במקביל לקידום הצעת חוק בוועדת החוקה, בראשות ח"כ שמחה רוטמן, שתאפשר למשטרה לפתוח בחקירות הסתה ללא אישור פרקליטות - הצעה שגורמי מקצוע באגף החקירות והמודיעין מתנגדים לה.

מלשכת השר בן גביר נמסר בתגובה: "מדובר בפייק ניוז, לפני מספר חודשים התקבלה החלטה לרכז את כל הטיפול בהסתות תחת קצין משטרה אחד ברמה הארצית על מנת להבטיח טיפול יעיל ואחיד בכל המקרים. השר אישר את עבודת המטה וגאה שבמשמרת שלו משטרת ישראל מטפלת במאות תיקי הסתה נגד מדינת ישראל באופן שוטף ויעיל"

ממשטרת ישראל נמסר: "איננו מפרטים על החלטות ארגוניות מקצועיות".