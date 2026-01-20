מכבי ת"א פתחה הערב (שלישי) את השבוע היווני הכפול שלה במפעל היורוליג היוקרתי, עם כמעט.

היה זה כאשר הצהובים מת"א שהיו מדורגים במקום ה-14 בטבלת היורוליג, התארחו אצל אולימפיאקוס היוונית המדורגת במקום השביעי בטבלת מפעל הכדורסל היוקרתי ביותר באירופה.

אחרי רבע ראשון נהדר שכללה חמש שלשות, השטף ההתקפי של מכבי נעצר ברבע השני כשזו לא הצליחה לקלוע ולו נקודה אחת ב-6 הדקות הראשונות שלו. וכשגם ההגנה הייתה נרפית ולקתה בחסר, זה היה נראה רע במיוחד - היוונים ירדו להפסקת המחצית עם יתרון גדול ומבטיח כשלוח התוצאות הראה 34:58.

כשנדמה היה שרק הולך להיות חמור יותר, כשהמחצית השניה נפתחה עם שלשה תשיעית של היוונים וחגיגה מתחת לסלים, פתאום משום מקום התעוררו שחקני מכבי ופתחו בריצה משלהם עם 16:2.

אל הרבע האחרון והמכריע ירדה מכבי בפיגור 14 - 62:76.

ברבע הרביעי ניסו שחקני מכבי לעשות כל שאפשר, אך הצליחו להתקרב רק עד מרחק של 8 נקודות. בכל פעם שיכלו לצמק עוד קצת את התוצאה, שמטו את ההזדמנות והמארחים היוונים ניצלו זאת בכדי להחזיר את היתרון הדו-ספרתי.

וכך, למרות שהופיעה בסגל חסר ללא שלושה משחקניה הבולטים העונה, בראשם לוני ווקר ולמרות קאמבק גדול מהסרטים כשסיימה שני רבעים ביתרון, רבע שני נוראי הוא זה שמכניע את מכבי. זה נגמר עם 93:100 לזכות אולימפיאקוס.

מכבי תנסה להפתיע קבוצה יוונית אחרת בהמשך השבוע במסגרת המחזור ה-24 של היורוליג, פנאתינייקוס המצויינת. חלום הפליי-אין של מכבי מתרחק.