בניגוד ליריבה העירונית בצהוב, הפועל תל אביב פתחה הערב (שלישי) את השבוע הכפול ביורוליג ברגל ימין עם ניצחון דרמטי בתוצאה

למעשה, האדומים מת"א שהגיעו למשחק הערב מהמקום הראשון בטבלת היורוליג, "אירחו" באולם שבסופיה את אנאדולו אפס הטורקית, נועלת הטבלה המאכזבת והמפתיעה לרעה.

הסיבה שהפועל אירחה בסופיה משחק יורוליג, למרות שכבר הספיקה לחזור ולארח באולמה הביתי הזמני, היכל מנורה מבטחים שבתל אביב, היא בשל זהות היריבה שממול כאשר בשל היחסים הרעים בין ישראל לטורקיה, משחקי הקבוצות משתי המדינות לא יתקיימו באף אחת משתי המדינות.

למעשה, המשחק הערב נפתח במגמה דומה לכל משחקיה של הפועל לאחרונה, כשזו נמצאת בתקופה לא טובה כשהיא מתקשה לנצח גם יריבות חלשות ועם יכולת רעה מצידה.

סייבן לי, שחקנה לשעבר של מכבי ת"א שחתם לאחרונה במדי הקבוצה הטורקית, הוביל אותה ליתרון מבטיח ונוח בהפרש דו-ספרתי בירידה להפסקת המחצית עם 43:33 ועם פתיחת הרבע השלישי נדמה היה שהפעם הפועל תשלם את המחיר על היהירות והיכולת הרעה שלה במשחקיה לאחרונה.

אבל הפועל לא ויתרה. ריצת 0:8 עם פתיחת הרבע הרביעי והמכריע, הפכו את התוצאה לגמרי ולראשונה הפועל הובילה מפתיחת המשחק.

כריס ג'ונס עם 5 נקודות רצופות ו-10 כאלה בכל הרבע הרביעי, הכריע את התוצאה והכניע את הקבוצה הטורקית. זה נגמר עם 66:71 להפועל ת"א ששומרת מחזור נוסף על המקום הראשון בטבלת מפעל הכדורסל היוקרתי ביותר באירופה, מפעל היורוליג.