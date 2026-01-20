באדיבות כאן חדשות

דוחות החניה שלכם שווים המון כסף - ואולי תקבלו את חלקו בחזרה. פרצה במצלמות אבטחה עשויה להוביל לביטול אלפי קנסות שחולקו בעקבות התיעוד בהן.

בית המשפט המחוזי בתל אביב קבע כי השימוש במצלמות סריקה חכמות לצורכי אכיפת חניה מהווה פגיעה בפרטיות ודורש הסדרה חוקית. "ככל שהעירייה ביצעה אכיפה באמצעים אלה - ניתן לדרוש החזר כספי", נמסר.

בפסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט המחוזי בתל אביב, נקבע כי השימוש במצלמות חכמות מסוג LPR (License Plate Recognition) לאכיפת חניה מהווה פגיעה בפרטיות, ואינו מוסדר בחוק.

המצלמות האלו, המותקנות במקומות שונים ברחבי הערים, מסוגלות לסרוק ולזהות לוחות רישוי של רכבים בצורה אוטומטית, ולאתר תוך זמן קצר את פרטי הבעלים באמצעות חיבור למאגרי מידע ממשלתיים. הן משמשות לאכיפת חניה באזורים אסורים, לרבות חניה באדום-לבן או חניה בכחול-לבן ללא תשלום, ומפיקות דוחות מיידיים ללא מגע יד אדם.

לדברי אחת הנפגעות, "את הדוח הקודם שילמנו כי לא ידענו על החוק החדש הזה, אבל לפני שבוע ראינו סרטון שבו נאמר שהדוחות האלה אינם מותרים לפי החוק ושהעיריות עוברות על החוק. הפעם החלטתי לא לשלם".

לטענת גורמים משפטיים המלווים את הנפגעים, "ככל שהעירייה שביצעה את האכיפה באמצעות מצלמה כזאת, מצלמת LPR- עמדתנו שניתן לקבל את הכסף בחזרה. צריך לפנות לעירייה. גם ניתן לקבל את הכסף חזרה על קנסות שניתנו שלא כדין".

מדובר פה בכסף גדול במיוחד - רק בתל אביב מחולקים מדי שנה יותר מ־800,000 דוחות חניה, חלק ניכר מהם באמצעות המצלמות הללו. הכנסות העירייה מהן מוערכות בכ־300 מיליון ש"ח בשנה".