ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, קרא הערב (שלישי) בכנס פעילים בעיר כרמיאל לראש הממשלה בנימין נתניהו להתייצב לעימות פומבי מולו.

"אני מזמין את נתניהו לעימות, בכל זמן בכל מקום. מעניין אותי מדינת ישראל. אני מציג חזון חיובי. מול הכאוס ברדק ושנאה - אני מציג עתיד ותקווה", אמר בנט.

הוא הוסיף "אני לא מחפש להשפיל את נתניהו, אני מתכוון להחליף אותו. אני צריך להביא את כולם ואני לא רוצה לרמוס אף אחד. פשוט לנצח".

בנט נמנע מלהתייחס להצעתו של גדי איזנקוט שפורסמה בחדשות 12 לפיה תוקם מפלגה משותפת לאיזנקוט, בנט ויש עתיד שתרוץ בבחירות הבאות מתוך מטרה להשיג מספר מנדטים גבוה יותר מזה של הליכוד.