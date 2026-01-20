הרב צמח מאזוז על שופטי בג"ץ צילום: כסא רחמים

ראש ישיבת 'כסא רחמים', הרב צמח מאזוז, יצא בשיעורו השבועי במתקפה חריפה על שופטי בית המשפט העליון. הדברים נאמרו ברקע החלטת בג"ץ להקפיא את תקציבי מוסדות החינוך החרדיים, החלטה שעוררה סערה ציבורית רחבה.

"השופטים בבג"ץ - אין מי שיאמר להם מה תעשה", אמר הרב מאזוז. "הם שופטים דברים שהם נגד השכל, נגד המדינה ונגד העם. אם היום בג"ץ הם 'מינים' כאלה - זה סימן שעוד מעט נשמע את קול שופרו של משיח", הוסיף.

בדבריו התייחס הרב לפרשת השבוע וציין כי פרעה ניסה להותיר את הילדים במצרים כדי לחנכם בדרכו, אך משה רבנו סירב לכך בתוקף. הרב מאזוז חיבר זאת למאבק של הציבור החרדי על חינוך ילדיו ואמר, "המאבק הוא על החינוך - לא על הגברים, אלא על הדור הבא".

בהמשך דבריו הדגיש, "רבותי, אנחנו נמצאים בזמנים מאוד קרובים למשיח. אנחנו רואים את כל הסימנים שמופיעים בסוף מסכת סוטה מתקיימים בזה אחר זה. 'והמלכות תהפך למינות' - והיום, הבג"ץ הוא 'המלכות', הם קובעים בלי שיגידו להם מה לעשות".