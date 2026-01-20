במרחק נגיעה. הפועל ירושלים פספסה הערב (שלישי) הזדמנות גדולה לעשות צעד משמעותי בדרך להבטחת המקום הראשון בבית א' של מפעל היורוקאפ האירופי, מפעל הכדורסל השני בחשיבותו באירופה.

האדומים מהבירה "אירחו" הערב באולם בבלגרד את באחצ'שהיר הטורקית, זאת בשל היחסים העכורים בישראל לטורקיה והחלטת מפעלי הספורט הבינלאומיים כי המשחקים בין קבוצות ישראליות וטורקיות לא יתקיימו במדינתן אלא במקום נייטרלי.

ירושלים שהגיעה למשחק הערב עם רצף של לא פחות מ-11 ניצחונות במסגרת האירופית, פתחה נהדר את המשחק וכבר ברבע הראשון עלתה ליתרון דו-ספרתי, במה שנראה היה כמו הדרך לניצחון קליל במיוחד.

אך ככל שנקפו הדקות החלו הטורקים להתעורר ולהפסקה כבר ירדו השתיים בשיוויון 49:49.

במחצית השניה שחקני ירושלים איבדו את הקצב ואת הראש וכך גם את הכדורים, והטורקים ניצלו זאת בכדי לקבוע מהפך סופי ולרבע האחרון ירדו עם יתרון דו-ספרתי מבטיח בתוצאה 70:58.

מזה ירושלים כבר לא חזרה. זה נגמר עם 94:82 לטורקים שמנחילים לירושלים הפסד ראשון לאחר 11 ניצחונות רצופים בזירה האירופית ומסבכים עבורה את המאבק על הכרטיס האוטומטי והנוח לשלב הבא, כזה שיכול היה להעניק לה את יתרון הבייתיות כל הדרך לפיינל-פור היורוקאפ.

קבוצה ישראלית נוספת שרשמה הערב (שלישי) הפסד בזירה האירופית, היא הפועל חולון שהובסה במשחק הראשון של שלב הטופ-16 במפעל ליגת האלופות של פיב"א, על ידי ריטאס וילנה בתוצאה 81:106.