ראש ישיבת בית אל, הרב זלמן ברוך מלמד, התייחס לעיסוק הגובר בימי השובבי"ם, והביע הסתייגות ברורה מהתמקדות בתעניות ובמה שכינה "עיסוק בדברים שליליים גם לשם תיקון".

"כשהייתי במרכז הרב, לא דיברו על שובבי"ם, לא שמענו את המושג הזה בכלל", אמר הרב מלמד. "לא התעסקו בדברים האלה. למדו, לא ידענו שיש מושג כזה. היום מתעסקים בזה. יש כאלה שחושבים שצריכים לעשות צומות. מה שצריך לעשות זה להרבות בתורה, להרבות בשקידת התורה".

לדבריו, "לא להתעסק בדברים הלא טובים, לא לחשוב איך לתקן אותם. לעסוק בהתקדמות רוחנית, להרבות בלימוד התורה, להרבות בתפילה, להרבות בשקידה".

בהמשך דבריו הבהיר הרב מלמד, "מי שחושב שצריך לעשות צומות - זה לא נכון. בני ישיבה צריכים לשקוד על התורה בלבד".

הרב סיים בהתייחסות לחשיבות החיזוק הגופני של תלמידי חכמים. "תלמיד חכם צריך שיהיו לו את כל הכוחות ואז הוא ילמד הכי טוב שאפשר. לא להחליש את כוחות הגוף אלא לחזק אותם ולבנות את הרוח הגדולה בעזרת השם לעלות במעלות הקודש".