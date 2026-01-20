פרקליטות מחוז ירושלים הודיעה היום (שלישי) לבית המשפט המחוזי בירושלים כי הדרג המדיני "הבכיר ביותר" עומד על הצורך במימוש צווי ההריסה במאחז הבלתי חוקי חאן אל אח'מר.

הודעת המדינה התקבלה במסגרת העתירה השביעית שהגישה תנועת רגבים בספטמבר האחרון כנגד ההשתלטות על אדמות המדינה, בדרישה להורות למדינה לממש את צווי ההריסה. העתירה טענה כי חרף התחייבויות חוזרות של המדינה לבית המשפט, דבר לא נעשה ואף נוספו מבנים במרחב.

לפני כחודש ביקשה הפרקליטות לקבלת ארכה בהשבת תשובתה לבית המשפט בשל "עניינים דחופים ובכללם נסיעתו הצפויה של ראש הממשלה לארה"ב".

בהקשר למועד הפינוי הצפוי סירבה המדינה למסור פרטים והדגישה: "אין באפשרות המשיבים לפרט את העיתוי המדויק של המימוש או את אופן יישומו. במידת הצורך, המשיבים מציעים למסור פרטים נוספים בעניין זה בפני בית המשפט במעמד צד אחד."

מאיר דויטש מנכ"ל תנועת רגבים הגיב: "המשימה הציונית החשובה הזו אינה נמדדת במילים, אלא במעשים בשטח. זהו רגע האמת: עלינו לגדוע את תוכנית הרשות הפלסטינית להקמת מדינת טרור, ולהגשים את החזון הציוני בדרך לירושלים.​ החלטות היסטוריות וחסרות תקדים שהתקבלו בשנתיים האחרונות למען עתיד ישראל, חייבות להוביל להשבת ריבונות מלאה על כל מרחבי הארץ. ​חאן אל-אח'מר, שהוקם בלב האזור האסטרטגי E1, הפך לסמל של המאבק הפלסטיני. הגיע זמן מעשים. עלינו לפעול בנחישות, ללא היסוס או הסתרה, לאכוף את החוק נגד הפולשים, לגדוע סופית את מזימת הרש"פ ולהגשים את החזון הציוני בדרך לירושלים".