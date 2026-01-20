לקראת שנה"ל הבאה מוקמת בעתניאל הישיבה התיכונית "צור לבבי" שמטרתה משולבת: לגדל בני תורה אמיתיים עם חיבור לארץ ישראל לצד מצויינות בלימודים ובבגרויות. בראש הישיבה עומד מי שמוביל את הקמתה הרב תומר בוקובזה, ששימש במשך 18 שנים כר"מ בישיבת ההסדר בעתניאל ופרוייקטור בהתיישבות בהר חברון.

הרב בוקובזה מסביר מדוע החליט לעזוב אחרי שנים כה רבות את החינוך בישיבת הסדר לטובת בני הנוער. "אחרי הטלטלות שהעם שלנו עבר בשנים האחרונות הרגשתי שאני צריך לעשות משהו שהוא יותר רחב ויסודי שבונה קומה יותר שורשית באישיות של תלמידים.החלטתי לצאת מאזור הנוחות שלי כי אני חושב שישיבה תיכונית נוגעת בנקודות הכי בסיסיות באמון האדם בעצמו, ביכולות שלו ובשורשים שלו. שבחור שמסיים כיתה י"ב יהיה עם תחושה אמיתית ומוכחת שהוא יכול לעשות מהפכות בעולם, למצוא את השליחות שלו וללכת עם השליחות שלו עד הסוף".

לחצו כאן לרישום ליום ההכרות בחמישי הקרוב

הוא מתווה כיצד נראה מבחינתו חזון הישיבה לשנים הקרובות. "החזון הוא להגיע למצב שבו בחור שמסיים את הישיבה יודע שכל השערים פתוחים לו.שיש לו את כל היסודות להתפתח כתלמיד חכם אמיתי בהמשך ובמקביל גם לפעול בעולם המעשה. להאמין בעצמו וביכולותיו. כדי להגיע למצב כזה צריך להעצים את בית המדרש שבו מתרחשים חיים של תורה. לא מדובר רק על פעולה של לימוד, אלא מרחב שנושם ומשדר תורה עבור נער שבמשך ארבע שנים מרגיש שייך בו".

במסגרת זאת בישיבה מבקשים לבנות קומות ויסודות חזקים בלימוד הגמרא ולשם כך אף יצטרף לצוות החינוך ר"מ המתמחה בשיטת הלימוד המפאיינת את ישיבת 'נתיבות יוסף' שבמצפה יריחו. "אנחנו מתכננים תוכנית שתפתח את מיומנויות הלימוד שמתחילה בדגש על לימוד בקיאות ורכישת מיומנות בלימוד הגמרא ממסכתות יותר 'פשוטות' כדי לבנות קומה של רוחב ידיעה. לצד זאת תוכנית שינון וחזרה. כל שיעור בגמרא יכול להפוך גם לשיעור אמונה או למבוא לשיח ודיון משמעותי בכיתה על כל מיני סוגיות שעולות באמונה, באקטואליה, ומאפשר להצמיח שפה חינוכית וערכית מתוך דף הגמרא.

בכיתות הגבוהות יותר הדגש יעבור למימד העיוני כדי שמי שרכש לעצמו ידע ומיומנות יקבל כלים לצלול לעומקה של סוגיה והלכה".

לשאלה כיצד עושים זאת משיב הרב בוקובזה כי "יש שיעור ממוקד שבו לומדים בהתחלה פחות מעמוד ולאט לאט מרימים את הרמה כדי שזה יגיע לדף ביום. בבית המדרש חוזרים על הלימוד בבוקר ובערב ומוסיפים גם מסלולים אישיים של לימוד הלכה, תנ"ך ומשנה, וגם באפיקים האלו פועלים בשיטה שמציבה יעדי לימוד ברורים. ביום חמישי ב'משמר' לפני ה"התוועדות" השבועית עושים חזרה נוספת . בתור ראש ישיבה, פעם בשבוע אקח בע"ה את אחד מהדפים שלמדו השבוע ונעשה גם שיעור עיון עם מקורות, ראשונים ואחרונים. מעבר לשיעור העיוני השבועי, בכיתות י"א י"ב - אחרי שהתלמיד נכנס לעובי קורת התלמוד - הדגשים בלימוד העצמאי יהיו פחות על 'סדרי חזרה' על דפים ויותר על 'סדרי הכנה 'שעל ידם נבנית הקומה העיונית".

הגמרא היא אמנם נדבך חשוב אבל בישיבה מתכוונים להקפיד גם על לימודי מקצועות התורה האחרים בכל הכוח. "בבקרים נפתח עם שיעור אמונה או במפגש שאנחנו קוראים לו 'נקודה טובה. שיח כיתתי כדי שנער יוכל לזהות את הנקודות הטובות בו ובחבריו, לשים לב לתהליכים שהוא עובר לאורך הלימודים, לדברים הטובים שמתרחשים סביבו".

יש לציין שבמקביל ללימודי התורה מתכננים בישיבה לתת דגש על מצויינות גם במקצועות החול ומגייסים צוות ברמה הגבוהה ביותר כדי להשיג את היעד. במקביל מתוכננות פעילויות העשרה גם בשעות הערב - כולל חוגים, בית חם ולימוד משותף של הורים וילדים.

חיבור לאדמה ולארץ ובנייה אישית

לצד זאת מתוכננות שתי תוכניות דגל. "האחת 'ארץ חפץ' שעוסקת בקישור לטבע. להגיע למקום ולשים לב קודם כל למה שיש בו, כמו צמחים רעילים או צמחים שימושיים, כיצד להדליק אש, פיתוח יכולות גששות. כאשר כל הדברים הללו מחברים את הנערים מאוד למרחב ומעניקים יכולות כמו הקשבה למרחב, הבדלה בין עיקר וטפל וגם ללמוד איך לעבוד בצוות. המטרה היא לצאת ליום כזה פעם בכמה שבועות במהלך השנה ובסופה לייצר מספר ימים בשטח שמביאים לידי ביטוי את מה שנלמד בכל השנה. אני מאמין שזה יחבר את החבר'ה לארץ וגם ייתן להם יכולת להסתדר בכל מצב ובכל מקום".

התוכנית השנייה היא סוג של חממת יזמות. "אחת המתנות הכי גדולות שניתן לתת לנערים היא לדעת לייצר תהליכים ולהוציא את הרעיונות שלהם מהכוח אל הפועל. לדעת כיצד לעשות את זה ולבנות בעצמך את ההצלחה.

גם בפן הגשמי נעשים מאמצים להציב תשתיות מצויינות. אמנם ישיבת 'צור לבבי' היא מוסד חדש בנוף הישיבות אבל היא מתבססת על יסודות שכבר קיימים בעתניאל ולכן לא תפעל מקרוואנים בתנאים נמוכים, אלא עם פנימייה וחדר אוכל בנויים, עובד סוציאלי בפנימייה, מדריכים וסבסוד וסיוע בשכר לימוד דרך עליית הנוער. "המרחב הפנימייתי הוא מרחב מלא וכולל את כל היתרונות של מוסד ותיק. חשוב לנו שהתלמידים יצאו עם תחושה שהחיים לפניהם ושכל תלמיד מאמין בכוחות וביכולות שלו, עם תעודת בגרות טובה", מדגיש הרב בוקובזה.

אז למי הישיבה החדשה מיועדת? "אנחנו מכוונים לחבר'ה שיודעים לגייס את עצמם ללמידה. תלמידים עם שאיפות גבוהות. לאו דווקא תלמידים עם הממוצע הכי גבוה בתעודה, אבל כאלה ש'באים לעבוד'. תלמיד רציני שיודע להציב לעצמו מטרות ויעדים - ולעמוד בהם. חלק מהסיבות שקראנו לישיבה 'צור לבבי' היא על שם אבן הצור. היא נראית כמו אבן רגילה, אבל מי שמבין יודע שאפשר להוציא ממנה אש. מחנך, בעיניי, הוא האדם הזה. שלא עובר ליד האבן, אלא מבין שאפשר להדליק אש באבן הזאת. הווי אומר: לסייע לתלמיד 'להדליק' את עצמו. אם יש לתלמיד רצון - אנחנו בע"ה נפתח לו את השרירים".

