כחודשיים אחרי שנפטרה במפתיע ראש העיר המיתולוגית של נתניה מרים פיירברג-איכר ז"ל, נבחר הערב (שלישי) מי שיחליף אותה בתפקיד, נציג הליכוד אבי סלמה.

סלמה גבר בפער משמעותי על שלושה יריבים: עמוס מכלוף, טלי מולנר ויוסי ביטון. במהלך הערב הגיע לעיר ראש הממשלה בנימין נתניהו שהביע תמיכה מוחלטת במועמדותו של ראש העיר הנבחר.

בנאום הניצחון שנשא הלילה, בחר סלמה, להודות קודם כל לקודמתו בתפקיד. "נתניה נפרדה השנה מדמות ענקית. מרים פיירברג-איכר ז"ל שהקדישה את חייה למען העיר הזו, ובמשך כמעט שלושה עשורים הייתה הלב הפועם שלה. אני נכנס לתפקיד בחרדת קודש, מתוך כוונה להביא את נתניה להישגים ברמה הלאומית, ולהביא את הרוח החדשה והשינויים שהזמן דורש".

"אני מודה לתושבי נתניה שנתנו בי את אמונם. אני מתחייב להיות ראש העיר של כולם של אלו שבחרו בי ושל אלו שלא. יחד, נהפוך את נתניה למקום שטוב יותר לחיות בו", הוסיף.

אבי סלמה (43), כלכלן ואיש ניהול בכיר לשעבר במערכת הבנקאית, כיהן בשנים האחרונות כחבר מועצה וכיו"ר האופוזיציה בעיר.