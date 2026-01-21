עבור איש העסקים ג'ו זבולוני, פעיל מרכזי למען ישראל, המראה של אלפי ילדים וצעירים מנופפים בדגלי כחול-לבן בכנס ה-IAC הוא הרבה מעבר לחגיגה.

"זה מרגש ברמות שאני לא יכול לתאר אפילו, במיוחד מה שזה עושה לילדים, לדור הצעיר ולכל מי שחייב לנשום את הישראליות הזו" אומר זבולוני בראיון מיוחד בעמדת ערוץ 7 בכנס. "יש כל כך הרבה גאווה ישראלית במקום הזה".

זבולוני, שהגיע לארה"ב בגיל 14 כשאימו נזקקה לטיפולים רפואיים, זוכר מציאות אחרת לגמרי. "אנחנו נעקרנו מישראל, לא היה לנו את הישראליות הזאת. היינו משפחה יחידה ישראלית ברדיוס של קילומטרים. לא היה איפה ללכת לקנות דגל ישראל אם רצינו לנופף אותו. גדלנו בלי זה. היום יש את זה בשפע, במיוחד כאן בדרום פלורידה".

כשמדובר בפוליטיקה הישראלית והאמריקאית, זבולוני לא מאמין בגינונים דיפלומטיים. לשיטתו, הניצחון הצבאי בעזה הוא פרי של מנהיגות ישראלית עקשנית שעמדה מול לחצים בינלאומיים כבדים. לדבריו, ההתעקשות על כניסה לרפיח הייתה נקודת המפנה. "ביידן אמר 'תצא מרפיח', ונתניהו התעקש. אנחנו נשארנו ברפיח, והכוחות שלנו המשיכו והורידו את חמאס על הברכיים. עכשיו נכנס טראמפ, והחזיר לנו כמעט את כל החטופים".

זבולוני בז לפרשנים בתקשורת הישראלית והאמריקאית, אותם הוא מכנה "פייק ניוז", שלטענתו לא קוראים נכון את המפה האסטרטגית מול איראן. "טראמפ לא ילך לספר להם מה האסטרטגיה שלו. המכה תבוא, והיא תבוא בגדול. המשטר הזה יוחלף".

כשהשיחה עוברת לאנטישמיות הגואה בארה"ב, זבולוני מפנה אצבע מאשימה כלפי היהודים שבחרו בנציגים מהשמאל הפרוגרסיבי. הוא מזועזע מהתוצאות בניו יורק: "זה פשוט הזוי ש-35% מהיהודים שם בחרו באנטישמי, פשיסט תומך חמאס. הבן אדם הזה הולך להעביר חוקים של גרמניה של שנות ה-30, כמו לעודד BDS נגד עסקים של יהודים".

מנגד, הוא מציג את פלורידה כמעוז של התנגדות נחושה לאנטישמיות ואנטי ישראליות. יחד עם המושל דה-סנטיס, הוביל זבולוני חקיקה נוקשה נגד תנועות החרם. "העברנו חוקים נוקשים מאוד. אוניברסיטאות לא יכולות לקבל מימון אם יש שם BDS. מה עשינו ל-Airbnb? הם החליטו שיהודים ביהודה ושומרון לא יכולים להשכיר דירות, אבל ערבים כן. פלורידה אמרה: 'אף שכיר ממשלתי לא יוכל להשתמש בשירותיכם'. הם ראו את זה, התחילו לשקשק והתקפלו מהר מאוד".

למרות הקולות האנטי-ישראליים שנשמעים לעיתים גם בימין הקיצוני בארה"ב, דוגמת קנדיס אוונס או טאקר קרלסון, זבולוני נותר רגוע. "אנטישמיות תמיד הייתה ותמיד תהיה, משמאל ומימין. הניאו-נאצים פה הם בכלל שמאלנים. גם המפלגה הנאצית בשנות ה-30 הייתה שמאל. טראמפ עמד איתן מול כל המקטרגים האלה והם מיעוט קטן מאוד. אני לא מודאג מזה בכלל."

את האופטימיות שלו שואב זבולוני משני מקורות: האמונה והנחישות. "יש לנו את הקב"ה ששומר עלינו מלמעלה ובזכות זה אנחנו תמיד ננצח".