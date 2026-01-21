פרשן חדשות 12 עמית סגל הסביר מדוע, לדעתו, נפתלי בנט ויאיר לפיד אינם ממהרים להיענות להצעתו של יו"ר מפלגת "ישר!" גדי איזנקוט לרוץ יחד ברשימה אחת בבחירות הבאות - למרות שמחנה התומכים שלהם מעוניין באיחוד כזה.

"חצי שנה מחזרים בנט ולפיד אחרי גדי אייזנקוט, מתקשרים, נפגשים, שולחים הודעות ואומרים בוא תרוץ איתנו. בנט יודע שאם אייזנקוט איתו - הוא עולה ופורח - ואם לא אז הוא מתרסק. לפיד יודע בדיוק אותו דבר על עצמו", פתח סגל.

הוא ציין כי כעת איזנקוט טרף את הקלפים. "אייזנקוט אומר להם תודה אבל אני מציע משהו אחר בואו נרוץ שלושתנו ביחד. ההיגיון בזה אומר שתהיה מפלגת ענק עם 35 ואולי 40 מנדטים שתרוץ מול הליכוד, מימינה אביגדור ליברמן, משמאלה יאיר גולן והיא אולי תוכל להביא ניצחון.

בנט לא כל כך רוצה את זה כי הוא רוצה להבטיח קודם כל שהוא בראש ויאיר לפיד לא בטוח שרוצה את זה כי הוא מספר שלוש - אבל המחנה שלהם מאוד רוצה איחוד בכל מחיר. לכן התרגיל הזה של גדי אייזנקוט הוא משמעותי עם פוטנציאל לגרור את כולם לתוך המערך החדש הזה", סיכם סגל.