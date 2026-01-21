כ-540 אלף פעוטות בגיל לידה עד שלוש חיים כיום בישראל, ומחציתם בערך נמצאים במסגרת עם פיקוח כלשהו, בעוד שכ-114 אלף פעוטות שוהים במסגרות שאין עליהן פיקוח כלל, כך מפרסם הבוקר (רביעי) העיתון "ידיעות אחרונות".

לפי חוק הפיקוח שהכנסת קיבלה בשנת 2021, היה אמור להיכנס לתוקף פיקוח גם על מסגרות פרטיות לגיל הרך, אבל מאז אושר החוק גדלו האתגרים בכמה תחומים.

בשנת 2026, התקציב שמוקצה לפיקוח על מעונות היום צפוי להצטמצם באופן דרסטי ל-46 מיליון שקלים בלבד, לעומת כ-190 מיליון שקל ב-2023.

השפעת הקיצוץ המוצע תורגש גם במאבק בנוגע לסגירת מעונות הפועלים בניגוד לחוק, שמספרם על פי הערכות רשות המיסים בישראל עומד בין 1,000 ל-1,500.

מאז אוגוסט האחרון, איתרו משרד החינוך ומשרד הרווחה 470 מעונות יום שפועלים ללא רישיון, חלקם במגזר החרדי, ואף חלה עליה בזיהוי של מעונות השוהים גם לא מדווחים לרשויות המס.