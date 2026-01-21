המנהל האזרחי החרים את עדר העיזים של גבעת "מקנה אברהם צילום: באדיבות המצלם

שבועיים אחרי שחוו רועי הצאן בגבעת "מקנה אברהם" שתי תקיפות קשות מצד פלסטינים, פשטו שוטרי מג"ב ופקחי המנהל האזרחי הלילה (רביעי) על הגבעה ולראשונה החרימו את עדר הצאן שגודל במקום.

העיזים הועלו בזו אחר זו על עגלה והובלה לבסיס המנהל האזרחי בבית אל. העילה הרשמית להחרמה הייתה "כניסה לשטח צבאי סגור".

בגבעות הודיעו כי יצאו למאבק נרחב להשבתו המיידית של העדר. "מה שקרה פה הלילה הוא אירוע שלא נראה כמותו בעשור האחרון. פגיעה בעדרי הצאן ששומרים על השטחים הפתוחים ומהווים קודש הקודשים של ההתיישבות החלוצית".

"המצב ההזוי בו כמעט בכל לילה בתקופה האחרונה מתרחש הרס בהתיישבות - הוא חרפה וכתם בל יימחה על שר הביטחון ויתר שרי הממשלה שעומדים מנגד. אנו קוראים לכם היום: הסירו ידיכם מכלי המערכה הציוניים ביותר שמצילים את עתיד יהודה ושומרון, לא ניתן לכם לפגוע במפעל ההתיישבות", הצהירו.