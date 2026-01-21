המענקים החדשים לשוטרי ישראל

בשנתיים האחרונות חלה עלייה ניכרת בתגמול השוטרים, ובמשטרת ישראל מסכמים מגמה ברורה של שיפור בשכר ובתמריצים.

המגמה צפויה להתעצם בשנת 2026, אז יוגדל תקציב המשטרה ב-16 אחוזים.

בהסכמי השכר האחרונים זכו שוטרים בכלל הדרגות לתוספות שכר, כאשר חלק מהדרגות נהנו מתוספת של עד 3,000 שקלים. על פי נתוני המשטרה, בלשים וחוקרים בדרגת רס"ר קיבלו את מלוא התוספת, כחלק מחיזוק תפקידי הליבה המבצעיים של המשטרה.

במערך התחנות הופעל מודל תגמול נוסף, בהתאם להנחיות הפיקוד, שמטרתו חיזוק התחנות ותגבור הדרג המבצעי בשטח.

לקראת שנת 2026, המשרד לביטחון לאומי נערך ליישום מתווה "בנק המענקים", אשר יאפשר תגמול נוסף לשוטרים, בהתאם לצורכי הארגון, היקפי העבודה והעדפות מקצועיות.

במשטרה הבהירו כי דרג הפיקוד יבחן את גובה המענקים בהתאם להחלטות שיתקבלו בתקופה הקרובה. במקביל ציינו כי השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, פעל למניעת ירידות שכר שהיו צפויות להיכנס לתוקף בעקבות הסכמים שנחתמו טרם כניסתו לתפקיד.

בנוסף, פעל השר בן גביר להוספת מענקים ייעודיים מתוך כוונה לחזק את מערך כוח האדם, לשפר את תנאי השירות ולהעצים את יכולת הגיוס והשימור של השוטרים בשטח.

לדברי המשטרה, הצעדים המשולבים של תוספות שכר, תמריצים ומענקים מהווים שינוי משמעותי לעומת השנים האחרונות, וממחישים מגמה ברורה של חיזוק כוח האדם והמקצועיות בארגון.

בן גביר מסר, "שוטרי ישראל הם חומת המגן של אזרחי המדינה, ואני מגבה אותם גם במעשים ולא רק במילים. העלאת השכר, הרחבת מודל המענקים ובלימת הקיצוצים הם חלק מתפיסת עולם ברורה, חיזוק השוטר בשטח, חיזוק התחנות וחיזוק המשילות. אמשיך להשקיע בשוטרים, לשפר את תנאי השירות ולהבטיח תגמול הוגן למי שעומדים יום יום בחזית ושומרים על ביטחון אזרחי ישראל".