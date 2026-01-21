ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע הבוקר (רביעי) כי הוא נעתר להזמנה של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ - ויצטרף ל"מועצת השלום".

"ראש הממשלה יצטרף כחבר במועצת השלום העליונה שתורכב ממנהיגי מדינות העולם", נכתב בהודעת לשכתו.

בשבוע האחרון פורסם כי טראמפ הזמין עשרות מנהיגים בעולם להצטרף ל"מועצת השלום", בהם מנהיגי צרפת, איטליה, גרמניה, הונגריה, אוסטרליה, רוסיה, טורקיה, מצרים, ארגנטינה, קנדה, אלבניה ובחריין. במכתבי ההזמנה שהעביר למנהיגים בעולם, כך לפי רויטרס, כתב טראמפ: "המועצה תהיה דבר יחיד במינו, מעולם לא היה דבר כזה!".

"מועצת השלום" גובשה במקור כחלק מתוכניתו של טראמפ לפיקוח על שיקום עזה, "לדעתי זה יתחיל בעזה, ובהמשך יטופלו גם עימותים נוספים, ככל שיעלו", אמר טראמפ בסוף השבוע האחרון בריאיון לרויטרס.