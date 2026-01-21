העיתונאי עמיחי אתאלי התייחס הבוקר (רביעי) בטורו בעיתון ידיעות אחרונות לסערה שפרצה ברשתות החברתיות ובתקשורת הכללית לאחר שראש השב"כ ביקש ליידע את נשום הארגון כי אינו לוחץ ידיים לנשים מטעמי צניעות.

"דוד זיני הוא ראש שב"כ מזן אחר, ואתם, אחיי החילונים, אתם צריכים לדעת את זה. לשיטתי אין מה לפחד, יש פה אפילו הזדמנות גדולה, אבל צריך לעצור רגע ולעמוד על העניין", כתב.

"דוד זיני הוא לפני הכל יהודי דתי. יורם כהן לעומת זאת, וגם חובשי כיפה אחרים ששירתו כבכירים בצה"ל ובשירותי הביטחון, היו אנשי מקצוע, וגם דתיים...הוא רואה את היהדות כעילת הקיום. תת המגזר הזה חי את האמונה בקב"ה בכל רגע, ורואה את היהדות ככזאת שממנה נגזרות כל הפעולות המעשיות בחיים".

"זיני פעל ברגישות ובחוכמה וביקש ליידע מראש את לוחמות השב"כ שהוא לא לוחץ ידי נשים. הוא לא הלבין פנים כי בגלל ההודעה המוקדמת לא נותרה אף יד מיובשת ותלויה באוויר".

"זיני מגיע עם הערכים שלו, עם האמונות ותפיסות העולם האלה לתפקיד הבכיר. זיני מגיע מעולם אמוני אחר מזה שהכרנו עד עכשיו: הוא לא יכפיף את אורחות חייו לנורמות הקיימות, שמבוססות על תפיסות עולם ומנהגים חילוניים. זיני לא חי ככה, זאת האמת, וזה אגב לא אמור להתנגש בשום צורה עם המקצועיות המודיעינית שהיא ליבת התפקיד שלו".

את המאמר הוא מסיים "הלוואי שבצה"ל, בשב"כ, ובכל המרחב הציבורי בישראל יוכל כל אדם לשמור על היהדות שלו בלי שום צורך להתבייש. שכל חייל שאינו מעוניין בכך, יוכל שלא להיות בהופעה שבה שרות זמרות, שכל חייל כזה יוכל לשמור על גדרי הצניעות..

הלוואי שנצליח להתקיים כאן ביחד, עם רגישות הדדית, עם רצון לקדש את החיים המשותפים, עם היכולת לכבד באמת, מכל הלב, את הזהות של כל אחד מאיתנו. שהדתי יוכל להיות דתי בלי שום בושה, ושהחילוני לא ירגיש בדל של רצון לשנות אותו, או להצר את צעדיו. שנחיה ביחד באמת, הלוואי".