משרד הבריאות מפרסם היום (רביעי) את תוצאות סקר שביעות הרצון של סטאז'רים וסטאז'ריות מכלל בתי החולים בישראל, לצד נתוני העדפות ושיבוצי הסטאז'רים בוגרי הארץ.

הסקר, שנערך לאורך שנת 2024, כלל 2,029 משתתפים - מתוכם 40% מבוגרי רפואה בישראל ו-20% מבוגרי חו"ל. הנתונים מספקים תמונת מצב עדכנית על שביעות הרצון של דור הרופאים הנכנס ממחלקות הליבה (פנימית, ילדים, כירורגיה, ומלר"ד), תנאי ההכשרה, תחושת מסוגלות, וליווי מקצועי לאורך הסטאז'.

שביעות הרצון הגבוהה ביותר נרשמה במחלקות הפנימיות (71%), ואחריהן: מלר"ד (67%), מחלקות ילדים (65%) וכירורגיה (47%). ממצאים אלה מקבלים משנה חשיבות לאור קיצור תקופת הסטאז' במסגרת רפורמה חדשה, תוך שמירה על משך הסבב במחלקה הפנימית.

מהסקר עולה כי הגורם המרכזי לבחירת התמחות הוא עניין ואתגר מקצועי, כשגם לשביעות הרצון מהסטאז' במחלקה ולפוטנציאל ההשתכרות יש השפעה. מסלולי ההתמחות המובילים לפי העדפות הנשאלים: רפואת משפחה, רפואת ילדים ורפואה פנימית.

בהשוואה בין בוגרי הארץ לבוגרי חו"ל עולה כי אין הבדל משמעותי בשביעות הרצון במחלקות הפנימיות, אך במחלקות הכירורגיה והמלר"ד - בוגרי חו"ל הביעו שביעות רצון גבוהה יותר. במחלקות הילדים, לעומת זאת, דווקא בוגרי הארץ הביעו שביעות רצון רבה יותר.

בסקר נבדקה גם תחושת המסוגלות של הסטאז'רים. 69% מהמשיבים דיווחו כי הם מרגישים ביטחון ביישום הידע שרכשו, ו-61% השיבו כי המחלקה מספקת תהליך קליטה מסודר.

עוד נשאלו הסטאז'רים היכן הם רואים עצמם מקצועית בעוד 15 שנים. התשובות הבולטות היו: עבודה בקהילה, בבית חולים, שילוב עם פרקטיקה פרטית או תפקיד ניהולי. רק מיעוט ציין כי בכוונתו לעבוד בחו"ל או לעסוק בעיקר במחקר.

באשר להעדפות גאוגרפיות: אזור המרכז מוביל בביקוש לביצוע ההתמחות, אחריו אזור חיפה. אזור ירושלים, הגליל והדרום נמצאים בעדיפות נמוכה יותר.

במקביל, פורסמו תוצאות הגרלת השיבוצים לסטאז'רים בוגרי ישראל לשנת 2025: מתוך 865 משתתפים, 66.7% שובצו בבית החולים שדורג אצלם במקום הראשון, ו-84.2% קיבלו אחד משלושת העדיפויות הראשונות שציינו.

במשרד הבריאות ציינו כי הסקר ישמש בסיס לשיפור תהליך ההכשרה, כחלק מרפורמת סטאז' נרחבת שכוללת קיצור משך הסטאז', חיזוק מיומנויות קליניות, והקמת רשויות הוראה חדשות בבתי החולים.