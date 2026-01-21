לראשונה אי פעם, תיאטרון רפרטוארי מיהודה ושומרון הציג הצגת בכורה רשמית מחוץ לישראל.

אמש (שלישי) התקיימה בניו יורק פרימיירה חגיגית להצגת “חלום ז'בוטינסקי" של תיאטרון השומרון. מדובר באבן דרך משמעותית עבור התיאטרון, שהוקם לפני כשלוש שנים על ידי המועצה האזורית שומרון, וכבר הספיק להעלות ארבע הצגות מקוריות.

האירוע התקיים במנהטן ביוזמת הקונסול הכללי בניו יורק אופיר אקוניס, שר התרבות מיקי זוהר וראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן, ובסיוע הקונסוליה הישראלית ומשרד התרבות והספורט.

תיאטרון השומרון עלה לבמה בניו יורק אוהד קב

בפרימיירה השתתפו מאות צופים, בהם אישים בכירים מישראל וארה"ב, בהם אקוניס, המועמד הרפובליקני למושל מדינת ניו יורק ברוס בלייקמן ודגן, שפתח את האירוע.

התחום מנוהל על ידי מנהלת מחלקת התרבות באגף ישובים ומתנ"ס במועצה האזורית שומרון הדס ארנרייך. את התיאטרון מנהלים: חתונה קיפניס והמנהל האמנותי של התיאטרון הוא נתי רביץ.

ההצגה, דרמה קומית מאת צביה הוברמן ושי גולדן ובבימויו של שראל פיטרמן, מפגישה בין זאב ז’בוטינסקי (בגילומו של ניצן זיסר) ובין מחזאי ישראלי בן זמננו (נתי רביץ). המחזה מזמין את הצופים להיכרות חדשה עם דמותו של מייסד התנועה הרוויזיוניסטית והאצ"ל, דרך שיח אישי, עכשווי וטעון.

הדרמה הקומית החדשה זכתה לתשואות סוערות ופתחה כאמור מחדש את הדלת לדמותו של זאב ז’בוטינסקי, 85 שנים לאחר מותו.

“חלום ז’בוטינסקי" מתמקד בדמותו של מי שחלם להיות סופר ועיתונאי, אך הפרעות ביהודי אירופה הובילו אותו לשנות את מסלול חייו ולהפוך לאחד ממנהיגי הציונות הבולטים. המחזה מעלה את סיפורו של מייסד הגדוד העברי, התנועה הרוויזיוניסטית, בית"ר והאצ"ל, כשהוא נאבק להשמיע את קולו ואת הצד שלו בסיפור חייו.

העלאת ההצגה במנהטן נתפסת כצעד ראשון בפתיחת דלתות לתרבות יהודה ושומרון בזירה הבינלאומית.

השר מיקי זוהר בירך מהארץ: "אני מברך את תיאטרון השומרון על הצגת הבכורה בניו יורק, בתקופה הזו ובעיר הזו בפרט, זה חשוב במיוחד. אני מחזק את ראש מועצת שומרון יוסי דגן ואת מנהלי התיאטרון הדס ארנרייך וחתונה קיפניס ואת המנהל האמנותי והשחקן המופלא נתי רביץ, על עבודתם החשובה, ומאחל שימשיכו להציג את הסיפור הישראלי והרוח שלנו בארץ ובעולם".

הקונסול אקוניס אמר בנאומו: "ההצגה הראשונה של תיאטרון השומרון מחוץ לישראל במנהטן היא הגשמת חזונו של זאב ז'בוטינסקי שהיה המנהיג הציוני הראשון שקרא לפעול בארצות הברית. כמו בימיו של ז'בוטינסקי, גם היום האנטישמיות עולה ומהווה איום ממשי על קהילות יהודיות בכל העולם. הוא התריע מגרמניה הנאצית ואנחנו מאיראן ושלוחותיה כששתיהן אומרות אותו דבר: השמדת העם היהודי. בניגוד לעבר, ובהתאם לחזונו, ישראל היא מדינה חזקה עם כח מגן עוצמתי. אנחנו לא נאפשר להיסטוריה לחזור על עצמה".

דגן אמר באירוע: "האם אתם שומעים את הצליל הזה? זה הצליל של תקרת הזכוכית שנשברת. הלילה יחד אנחנו מסיימים את החרם התרבותי נגד יהודה ושומרון. אנחנו מנצחים את החרם נגד ישראל. הלילה אנחנו בונים יחד גשר תרבותי בין השומרון למנהטן, גשר בין ישראל לארצות הברית, גשר של חיים. כשהאויבים שלנו בוחרים בחושך אנחנו בוחרים בתרבות, כשהם בוחרים בשנאה אנחנו בונים גשרים של רוח ואמנות. אנחנו בוחרים בחיים. זו לא רק הצגה, זו תחילתה של דרך חדשה של תרבות, רוח ואהבה. ביחד אנחנו חזקים וביחד ננצח".