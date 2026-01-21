בכל שנה, כשאנו מגיעים לפרשת "בשלח", אנו נפגשים עם אחד האירועים החשובים של יציאת מצרים: "וַיִּקַּח מֹשֶׁה אֶת עַצְמוֹת יוֹסֵף עִמּוֹ".

משה רבנו לא השאיר את יוסף הצדיק מאחור; הוא קיים את השבועה העתיקה והעלה את ארונו של יוסף ממצרים אל נחלתו בשכם. כיום, 25 שנים לאחר שהופקר קבר יוסף וננטש ע"י מדינת ישראל, אנו עומדים בפתחה של "יציאת מצרים" חדשה - שחרור מהתלות, מהקונספציה ומההפקרות, לטובת חזרה לריבונות יהודית מלאה בלב השומרון - בקבר יוסף.

הבשורה על הרחבת שעות הכניסה למתחם קבר יוסף גם לשעות היום היא צעד מבורך וחשוב, אך זהו רק הצעד הראשון. היעד הסופי חייב להיות נוכחות ישראלית קבועה ובטוחה במתחם הקבר, המאפשרת כניסה חופשית לכל דורש. הדרישה לשליטה ישראלית מלאה בקבר יוסף אינה "המצאה" חדשה, אלא נסמכת על זכותנו ההיסטורית, זכות שהוכרה גם בהסכמים בינלאומיים. האתר מהווה מקום מורשת דתי ולאומי מהמעלה הראשונה עבור העם היהודי מזה אלפי שנים. זיהויו כאתר קבורתו של יוסף בן יעקב נשמר לאורך דורות והוא חלק בלתי נפרד מהקשר ההיסטורי של עם ישראל לארצו.

הפקרת הקבר בשנת 2000, עם פרוץ האינתיפאדה השנייה, היוותה פגיעה קשה בזיכרון הלאומי ובזכותו של העם לשמור על נכסי תרבותו. נסיגה זו הייתה, הלכה למעשה, גם ויתור על זכויות שהוקנו לישראל במפורש על פי הסכם אוסלו בו הוגדר מתחם קבר יוסף כ"מובלעת" בשליטה ביטחונית ישראלית. ההסכמים הכירו בחשיבות המקום ליהודים ובחובת המדינה להבטיח גישה חופשית ובטוחה אליו.

במשך רבע מאה הורגלנו למציאות של "ביקורים" ליליים חטופים בקבר יוסף בחסות החשכה, כשאנו תלויים בתיאומים מול הרשות הפלסטינית. עקרון חופש הפולחן, המוגן במשפט הבינלאומי, נרמס שוב ושוב כאשר הגישה לאתר מתאפשרת רק במבצעים צבאיים מורכבים. זוהי "מצרים" של דורנו - תלות נפשית וביטחונית המונעת מאיתנו לפעול כריבוניים בשטח השייך לנו. אירועי השנים האחרונות, וביתר שאת המלחמה הנוכחית, הוכיחו כי ה"קונספציה" של תלות ביטחונית בגורמים זרים קרסה.

נוכחות יהודית קבועה בקבר יוסף חיונית להגנת המרחב כולו ולמניעת הפיכתה של שכם שוב למוקד טרור. רק ריבונות ישראלית תוכל להבטיח את שלמות המבנה מפני ונדליזם, חילול והצתות, כפי שראינו פעם אחר פעם בעשורים האחרונים. קבר יוסף אינו סתם נקודה על המפה; הוא חלק מהלב הפועם של זהותנו. הגיע הזמן להפסיק להיות "אורחים" בנחלה השייכת לנו. רק שליטה קבועה במתחם תאפשר לכל מבקש לפקוד את המקום בביטחון ובקומה זקופה.

כמו יוסף הצדיק שביקש לצאת ממצרים כדי לשוב לשכם, כך גם עלינו להשתחרר מהשעבוד לתפיסות העבר. אנו קוראים לממשלת ישראל להסדיר את הנוכחות הקבועה במתחם קבר יוסף. לא עוד ביקורים מתואמים ומוצנעים, אלא נוכחות יהודית מלאה, גלויה וריבונית. זהו הצעד המתבקש למען החוסן הלאומי, למען הביטחון ביהודה ושומרון ולמען כבודו של יוסף הצדיק ושל העם היהודי כולו.

הכותב הוא ראש ישיבת עוד יוסף חי