נועם בתן, שזכה אמש בתוכנית "הכוכב הבא" ויהיה נציג ישראל לאירוויזיון 2026 בווינה, התראיין הבוקר (רביעי) בתוכנית "קלמן ליברמן" בכאן חדשות ברשת ב'.

בריאיון הוא סיפר על הדרך שעבר, ועל התחושות שמלוות אותו לקראת תחרות האירוויזיון: "יש פה תפקיד - לצעוק קול של מדינה שלמה שלא שומעים אותה".

"כמה שאנחנו מנסים לצעוק, אנחנו רואים מה קורה בעולם, השקרים והפייק ניוז עושים יותר רעש מהאמת", אמר בתן.

"וזו הזדמנות מדהימה לצעוק את האמת, את הקול שלנו". על הדרך בה הוא תופס את תפקידו המיוחד, הוסיף בתן כי "יש פה הזדמנות לאחד, לחבר, לאהוב, לעשות חגיגה של אהבה. בשבילי זו שליחות מטורפת. ההורים שלי עלו מצרפת ב-1995, היו להם חיים מושלמים שם והם בחרו לבוא לפה. אמא שלי אמרה לי: 'אתה קולט שאם אתה מנצח ומביא את האירוויזיון לפה, אתה תביא את העולם פיזית למדינה לראות מה יש פה באמת?'".

על תהליך בחירת השיר, אמר בתן כי הוא ישלח שיר משלו לוועדה הבוחרת. "השנה אנחנו צריכים אנרגיה מחודשת, להאיר פנים. אני מדמיין שיר שמשלב אנגלית, צרפתית ועברית, כי אני יכול לשיר בכל השפות האלה וזה מחבר אנשים", אמר. "אני רוצה להביא שיר שהוא לא 'מתאים לאירוויזיון', אלא פשוט שיר מדהים שיכול לצאת מגבולות התחרות ולהפוך ללהיט עולמי, כמו 'Arcade' או 'Soldi'".

בתן, בן 27, סיפר גם על דרכו המקצועית. "בגיל 17 הייתי ב'הכוכב הבא' ולא עברתי את האודישנים הראשונים. מאז התגייסתי, שם היה לי את העניין עם אביב גפן ועוד תוכנית שהייתי בה ("אביב או אייל"), ובסופו של דבר מאותו רגע פשוט עבדתי בזה. היה קהל יחסית גדול שהכיר, כבר זיהו אותי ברחוב. זה לא משהו שמאוד חדש לי, אני יודע להגיב לזה ולהכיל את זה. זה קנה מידה חדש, בטוח שיהיו עוד רמות של הסתגלות, אבל ברוך השם אני מרגיש שעברתי בית ספר בשנים האלה".

על הצעדים הבאים שלו עד לתחרות, אמר בתן "כבר ביום שני אנחנו מגישים לוועדה את השירים, אז כנראה שלא אנוח הרבה. 'הכוכב הבא' היה חתיכת בית ספר לאירוויזיון - עבודה עם מצלמות, תכנון, טלוויזיה. זה הכין אותי טוב ואני מרגיש עטוף בצוות המקצועי שלי ושל 'כאן'".

אחד השירים שהוציא בתן הוא "פוקח עיניים", שמבוסס על טקסט שכתב ירון שי ז"ל, בנו של השר לשעבר יזהר שי, זמן קצר לפני שנפל ב-7 באוקטובר. המילים של השיר נכתבו על ידי ירון ונמצאו בטלפון שלו אחרי מותו.