מעצרו של ראש עיריית נצרת לשעבר עלי סלאם דוברות המשטרה

מעצרו של ראש עיריית נצרת לשעבר, עלי סלאם, הוארך היום (רביעי) בשמונה ימים, במסגרת חקירת פרשת השחיתות רחבת ההיקף המכונה "מבוך הכסף".

הפרשה נחשפה לפני חודש וחצי ומאז נעצרו 17 חשודים, בהם ראש ארגון הפשיעה סמיר בכרי, בכירים נוספים בארגון וכן בכירים בעיריית נצרת - בהם שלושה סגנים, שני עוזרים לראש העיר לשעבר, אנשי כספים בעירייה, וכן חשודים מחברה אזרחית שסיפקה שירותים לרשות המקומית.

על פי החשד, מדובר בשורת עבירות חמורות שבוצעו לאורך זמן, תוך פגיעה בכספי ציבור וניצול מעמדם של גורמים בעירייה לטובת אינטרסים של גורמים עברייניים.

במשטרה מסרו כי כלל החשודים הובאו בשעות האחרונות לדיונים בבית משפט השלום בנצרת. בהמשך צפויה ההכרעה גם לגבי יתר העצורים.

"שוטרי המחוז הצפוני ימשיכו לפעול בנחישות נגד ארגוני הפשיעה באזור הצפון שפוגעים באופן ישיר ועקיף בביטחונם ואיכות חייהם של תושבי האזור", נמסר מהמשטרה, "על מנת לשמור על ביטחון הציבור והסדר הציבורי ולמוטט את ארגוני הפשיעה".