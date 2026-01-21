במאמר שפורסם בעיתון בשבע מתייחס העורך עמנואל שילה למצב הביטחוני ברצועת עזה ולטענתו הסכנה לישראל נמשכת כל עוד חמאס נותר ארגון חמוש ומתפקד.

שילה מזכיר אירוע שבו, לדבריו, הופרה הפסקת האש באזור רפיח, כאשר מחבלים ניסו לפגוע בכוחות צה"ל. הוא כותב כי עצם היכולת של מחבלי חמאס לפעול מאזורים הנמצאים בשליטה ישראלית מעידה ש"המצב בעזה נותר נפיץ", וכי קיימות עדיין מנהרות רבות המאפשרות חדירה לשטח שבשליטת צה"ל.

בהמשך טוען שילה כי ההתחייבות לפירוז הרצועה במסגרת התוכנית האמריקנית אינה מתממשת בפועל. לדבריו, "אין באופק שום כוח בין־לאומי שיבצע את המלאכה הזאת", והוא מזהיר כי מעבר לשלב השיקום ללא פירוק חמאס ישאיר כל ממשל אזרחי עתידי בעזה תלוי בארגון. עוד הוא מתייחס לעסקת החטופים וטוען כי ישראל ויתרה במסגרתה על מנופי לחץ משמעותיים, כאשר לדבריו חמאס מתמהמה בהשבת חללים: "אם ישראל תסכים לעבור לשלב השיקום לפני שהוא הוחזר לידיה, היא תוותר בכך על אמצעי הלחץ העיקרי שנותר בידיה".

שילה מוסיף כי יש לדרוש מהממשל האמריקני לאפשר לישראל לחדש את הלחימה עד להשגת היעדים המלאים. הוא משווה זאת, לדבריו, לעמדת ארצות הברית כלפי איראן וכותב: "ומה שנכון באיראן נכון גם בעזה. לישראל לא יהיה שקט… עד שחמאס יפורק והרצועה תפורז". לדבריו, מאחר שחמאס הפר את ההסכמות - הן בהתנהלות סביב החטופים והן בהמשך פעילות צבאית - קיימת לישראל הצדקה לראות את ההסכם כבטל ולפעול להבטחת ביטחונה.