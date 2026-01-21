טרגדיה בדירה מוזנחת בתל אביב דוברות זק"א

גבר בן 79 שנעדר במשך מספר ימים נמצא אמש (שלישי) בשעות הלילה ללא רוח חיים בדירתו שבתל אביב.

מתנדבי 'זק"א תל אביב' שהוזעקו למקום חברו לכוחות המשטרה והחלו בחיפושים נרחבים, שהובילו לדירתו של הנעדר.

עם כניסתם לבניין, גילו המתנדבים כי מדובר בדירת אגרנות קשה. "לא הייתה אפשרות להיכנס פנימה", תיארו המתנדבים. לאחר דין ודברים, החלו לפנות פסולת מתוך הדירה - תהליך שנמשך שעות ארוכות.

בסופו של הלילה הקשה, ולאחר מאמצי חיפוש ממושכים, אותר הנעדר כשהוא ללא רוח חיים בין ערימות האשפה שמילאו את הבית.

יחיאל גולדמן, קמב"ץ זק"א תל אביב שפיקד על צוות החיפושים, מסר: "לאחר מספר שעות של חיפושים בתוך ערימות הפסולת בדירה איתרנו אותו ללא רוח חיים במצב קשה מאוד בין ערימות הפסולת. המתנדבים המסורים של זק"א שפעלו בזירה המורכבת דאגו לכבוד המת וסייעו לכוחות המז"פ שפעלו במקום".